Обзор рынка: средняя цена квадратного метра столичных квартир вновь колеблется

«Уже несколько месяцев каких-либо заметных изменений не происходит. Это подтверждает и медианная цена таллиннских квартир, которая в апреле составляла 2771 евро, что на 0,2% больше, чем в марте», — сказал Мартин Вахтер. По его мнению, дно рынка к сегодняшнему дню скорее пройдено, поэтому уже сложно поверить, что недвижимость может стать дешевле нынешнего уровня.

«По сравнению с топовыми периодами, количество сделок уменьшилось более чем на треть, но, по сравнению, например, с апрелем прошлого года, снижение составляет лишь немногим более одной десятой. Год назад, с точки зрения сделок, март тоже был более активным месяцем, чем апрель», — охарактеризовал Вахтер сегодняшнюю ситуацию на столичном рынке недвижимости.

Если кроме квартир учитывать и другие объекты недвижимости, сменившие владельцев, то в апреле в Таллинне была совершена 861 сделка купли-продажи, то есть почти на 14% меньше, чем в марте, а по сравнению с апрелем 2022 года, количество сделок сократилось также примерно на 14%.

Самая дорогая квартира в Таллинне была продана в апреле за 930 000 евро.