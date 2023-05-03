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Водитель BMW, спровоцировавший страшную аварию на шоссе Таллинн-Тарту, понес наказание в суде

Rus.Postimees
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Авария на шоссе Таллинн-Тарту.
Авария на шоссе Таллинн-Тарту. Фото: PPA

9 августа прошлого года в 21:09 в центр тревоги сообщили о ДТП в деревне Тарбья в городе Пайде. Руководитель патрульной службы отделения полиции Центральной Эстонии Алар Смирнов подтвердил, что там столкнулись три машины – легковушки BMW и Škoda, а также грузовик

MAN.

«Скорая помощь отвезла в больницу Ярвамаа управлявшую автомобилем Škoda женщину, – уточнил он. – Полицейский патруль выяснил, что у водителя BMW не было прав, также у него было выявлено опьянение. Полиция задержала этого человека и отвезла в арестный дом».

К настоящему моменту водитель, находившийся за рулем BMW и неоднократно попадавший в поле зрения полиции за езду без прав, был наказан в судебном порядке. 

Было установлено, что сначала мужчина на BMW въехал в двигавшийся впереди него автомобиль Škoda Fabia. В результате столкновения Škoda Fabia вылетела на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком MAN. После этого Škoda Fabia вернулась в свою полосу, где еще раз столкнулась с BMW.

Водителя последнего транспортного средства признали виновным в нарушении ПДД, суд приговорил его к десяти месяцам тюрьмы. Но условно, с испытательным сроком в полтора года. 

В качестве судебных издержек он должен выплатить 1801,30 евро.

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