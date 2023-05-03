Водитель BMW, спровоцировавший страшную аварию на шоссе Таллинн-Тарту, понесет наказание

«Скорая помощь отвезла в больницу Ярвамаа управлявшую автомобилем Škoda женщину, – уточнил он. – Полицейский патруль выяснил, что у водителя BMW не было прав, также у него было выявлено опьянение. Полиция задержала этого человека и отвезла в арестный дом».

К настоящему моменту водитель, находившийся за рулем BMW и неоднократно попадавший в поле зрения полиции за езду без прав, был наказан в судебном порядке.

Было установлено, что сначала мужчина на BMW въехал в двигавшийся впереди него автомобиль Škoda Fabia. В результате столкновения Škoda Fabia вылетела на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком MAN. После этого Škoda Fabia вернулась в свою полосу, где еще раз столкнулась с BMW.

Водителя последнего транспортного средства признали виновным в нарушении ПДД, суд приговорил его к десяти месяцам тюрьмы. Но условно, с испытательным сроком в полтора года.