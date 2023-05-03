ВИДЕО ⟩ «Так называемый Андрей Канте». В Таллиннском горсобрании скандал c национальным подтекстом

20 апреля в Таллиннском городском собрании состоялось голосование о назначении на пост вице-мэра Таллинна по вопросам образования Андрея Канте. Непосредственно перед голосованием депутаты могли задать свои вопросы мэру Таллинна, в ходе чего между представителем столичной оппозиции и Михаилом Кылвартом возникла словесная перепалка.
Член Таллиннского городского собрания и руководитель бюро мэра столицы Карине Оганесян (Центристская партия) поделилась фрагментом заседания, когда депутаты должны были проголосовать за или против назначения нового вице-мэра по вопросам образования Андрея Канте.
Один из вопросов мэру Михаилу Кылварту (Центристская партия) задала представитель оппозиции Таллиннского городского собрания Юлле Раясалу (Партия реформ). Реформистка поинтересовалась у Кылварта, почему именно Канте был выбран на эту должность: «Уважаемый мэр, у меня вопрос по поводу... так называемого, Андрея Канте. Так называемого именно потому, что мы сейчас будем голосовать за его назначение на пост вице-мэра. А вопрос у меня к господину мэру, это всегда намеренно, что таллиннскую образовательную жизнь должен курировать вице-мэр именно русскоязычного происхождения? Я следила за его интервью, и я не вижу этого энтузиазма, а у нам предстоит переход на эстоноязычное образование, что уже принято законом. Прежде всего это касается детских садов. С 2024 года...»
Постановка вопроса и сделанный на национальности Андрея Канте акцент не понравился мэру Михаилу Кылварту: «Уважаемый член городского собрания, я не представляю, чтобы я позволил себе такое высказывание как "так называемая Юлле Раясалу". Я это себе точно не позволил бы, и поэтому я обращаюсь к Вам "уважаемый член городского собрания Юлле Раясалу".
Кылварт также отметил, что не представляет, чтобы, например, в конгрессе США кто-то спросил, почему кандидат в президенты страны – чернокожий: «Я просто не представляю себе, что цивилизованное общество акцептировало бы такой подход и такой вопрос».
Мэр отметил, что директор двух школ Андрей Канте действительно человек с родным русским языком, однако, по его мнению, знание эстонского языка Канте примерно на таком же уровне, как и самой Юлле Раясалу.
«Не потому, что его родной язык русский, а потому, что это очень достойный кандидат. – объяснил Кылварт выбор кандидата на должность вице-мэра и добавил, что Канте знает, что именно значит этот переход в разы больше и лучше, чем Юлле Раясалу. – Поэтому мой ответ: по-моему мнению, Андрей Канте очень хорошо подходит на эту должность».
Комментирует вице-председатель фракции Партии Реформ в Таллиннском горсобрании Сандер Андла:
«Больше всего нас беспокоит пассивность Таллиннской городской управы в подготовке перехода на эстонское образование. Мы неоднократно спрашивали мэра Таллинна Кылварта, а также бывшего выице-мэра по вопросам образования Вадима Белобровцева, как продвигается дело, и в их ответах всегда отражалось отталкивающее отношение к этой реформе.
Настроение городских властей не изменилось и после того, как в конце прошлого года Рийгикогу принял закон, на основании которого в следующем году начинается переход на эстоноязычное образование. Из сообщений мэра Таллинна у меня сложилось впечатление, что подготовка перехода к обучению на эстонском языке является обязанностью только государства, и что Таллинн как владелец школ не должен многого делать. В случае нового вице-мэра в сфере образования очень важно, чтобы его первые комментарии о том, как трудно полностью перейти на эстонское образование, вызывают беспокойство.
К сожалению, здесь видно желание руководства города не заниматься этим вопросом, и это проблема, потому что от успешного осуществления перехода на обучение на эстонский язык зависит будущее многих столичных молодых людей. Нельзя не отметить, что переход на эстоноязычное образование – это желание родителей, в том числе родителей детей, родным языком которых является русский. Таллинн должен сотрудничать с государством в переходе на эстоноязычное образование, а не играть роль стороннего критика».