ВИДЕО ⟩ «Так называемый Андрей Канте». В Таллиннском горсобрании скандал c национальным подтекстом

Мэр отметил, что директор двух школ Андрей Канте действительно человек с родным русским языком, однако, по его мнению, знание эстонского языка Канте примерно на таком же уровне, как и самой Юлле Раясалу.

«Не потому, что его родной язык русский, а потому, что это очень достойный кандидат. – объяснил Кылварт выбор кандидата на должность вице-мэра и добавил, что Канте знает, что именно значит этот переход в разы больше и лучше, чем Юлле Раясалу. – Поэтому мой ответ: по-моему мнению, Андрей Канте очень хорошо подходит на эту должность».

Комментирует вице-председатель фракции Партии Реформ в Таллиннском горсобрании Сандер Андла:

«Больше всего нас беспокоит пассивность Таллиннской городской управы в подготовке перехода на эстонское образование. Мы неоднократно спрашивали мэра Таллинна Кылварта, а также бывшего выице-мэра по вопросам образования Вадима Белобровцева, как продвигается дело, и в их ответах всегда отражалось отталкивающее отношение к этой реформе.

Настроение городских властей не изменилось и после того, как в конце прошлого года Рийгикогу принял закон, на основании которого в следующем году начинается переход на эстоноязычное образование. Из сообщений мэра Таллинна у меня сложилось впечатление, что подготовка перехода к обучению на эстонском языке является обязанностью только государства, и что Таллинн как владелец школ не должен многого делать. В случае нового вице-мэра в сфере образования очень важно, чтобы его первые комментарии о том, как трудно полностью перейти на эстонское образование, вызывают беспокойство.

К сожалению, здесь видно желание руководства города не заниматься этим вопросом, и это проблема, потому что от успешного осуществления перехода на обучение на эстонский язык зависит будущее многих столичных молодых людей. Нельзя не отметить, что переход на эстоноязычное образование – это желание родителей, в том числе родителей детей, родным языком которых является русский. Таллинн должен сотрудничать с государством в переходе на эстоноязычное образование, а не играть роль стороннего критика».