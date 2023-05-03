Видео ⟩ Борец, победивший Карелина, а затем потерявший все, хочет попасть на Олимпиаду в Париже

Вершиной карьеры Гарднера стала золотая медаль сиднейской Олимпиады, которую он завоевал 23 года назад, неожиданно победив российчского борца Александра Карелина.

Карелина прозвали Русским медведем, и не зря – ведь до Олимпиады в Сиднее в течение 13 лет Карелин не проиграл ни одного матча.

Но в Сиднее россиянину, который завоевал золотые медали в Сеуле, Барселоне и Атланте, пришлось довольствоваться серебром, поскольку в финале Гарднер одержал победу (1:0). Более того, до этого матча ни один соперник Русского медведя не мог набрать ни одного очка в поединке с ним.

Спустя четыре года, после Олимпиады в Афинах в 2004 году, Гарднер завершил карьеру. Там он завоевал бронзовую медаль.

Затем бывший борец едва не разрушил свою жизнь – он боролся с лишним весом, потерял работу, был объявлен банкротом и потерял свои олимпийские медали.

Тем не менее, он сумел взять себя в руки: в 2018 году приступил к тренировкам подростков, позже вернул свои медали.

А сейчас спортсмен решил вернуться в спорт. На канале Youtube он заявил, что планирует участвовать в квалификационных соревнованиях на ОИ в Париже в 2024 году.

«Я все еще хочу отдавать больше спорту, который люблю, и это борьба. Когда у вас есть такая цель, как борьба, это заставляет вернуться в форму. Я сбросил лишний вес, снова стал здоровым, вернулся после этого, и теперь снова стою на ковре.