51-летний борец греко-римского стиля американец Рулон Гарднер планирует принять участие в квалификационных соревнованиях сборной США для участия в Олимпийских играх.
Видео ⟩ Борец, победивший Карелина, а затем потерявший все, хочет попасть на Олимпиаду в Париже
Вершиной карьеры Гарднера стала золотая медаль сиднейской Олимпиады, которую он завоевал 23 года назад, неожиданно победив российчского борца Александра Карелина.
Карелина прозвали Русским медведем, и не зря – ведь до Олимпиады в Сиднее в течение 13 лет Карелин не проиграл ни одного матча.
Но в Сиднее россиянину, который завоевал золотые медали в Сеуле, Барселоне и Атланте, пришлось довольствоваться серебром, поскольку в финале Гарднер одержал победу (1:0). Более того, до этого матча ни один соперник Русского медведя не мог набрать ни одного очка в поединке с ним.
Спустя четыре года, после Олимпиады в Афинах в 2004 году, Гарднер завершил карьеру. Там он завоевал бронзовую медаль.
Затем бывший борец едва не разрушил свою жизнь – он боролся с лишним весом, потерял работу, был объявлен банкротом и потерял свои олимпийские медали.
Тем не менее, он сумел взять себя в руки: в 2018 году приступил к тренировкам подростков, позже вернул свои медали.
А сейчас спортсмен решил вернуться в спорт. На канале Youtube он заявил, что планирует участвовать в квалификационных соревнованиях на ОИ в Париже в 2024 году.
«Я все еще хочу отдавать больше спорту, который люблю, и это борьба. Когда у вас есть такая цель, как борьба, это заставляет вернуться в форму. Я сбросил лишний вес, снова стал здоровым, вернулся после этого, и теперь снова стою на ковре.
Наша цель — выйти и показать, что мы все еще можем конкурировать с борцами высшего уровня в мире. Я знаю, что могу конкурировать с парнями в США. Вопрос в том, есть ли у меня то, что нужно в мои 50 лет, чтобы вернуться на Олимпийские игры?», — рассказал Гарднер TMZ Sports.