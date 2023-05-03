«Почтальон» с Артемием Троицким: Россию надо лишить ее агрессивного жала, а Соловьева побить

Троицкий считает, что появление псевдо Путина на публике 9 мая может стать уловкой: «Чтобы уконтрапупить, по выражению самого Путина, двойника, похоронить с почестями, а настоящего Путина отправить в клинику на пластическую операцию, а потом вывезти из РФ, если повезет, то к Берлускони на остров Сардиния, если не повезет, то в Корейскую народную демократическую республику».

Куда ни плюнь, всюду клин – так охарактеризовал положение Путина Троицкий. Однако отметил, что одна из немногих областей, где ему повезло, это российская оппозиция, которая славится своей любовью к тому, что называется словом «срач». «Они все время ссорятся, они друг друга поливают, не отличаются сплоченностью и солидарностью. Хотя попытки и предпринимаются, все понимают, насколько оппозиция беспомощна и разрозненна», - разводит руками Троицкий.

Он привел в пример состоявшийся недавно в Берлине форум демократических сил, где была принята декларация, в которой излагаются самые базовые принципы, на которых стоит нынешняя современная российская оппозиция. «На мой взгляд, эта затея не то, чтобы провалилась, но говорить о ней как об успешной трудно, - отмечает Троицкий. - Происходило все это при организации Ходорковского, но на конференцию не явился никто из организации Навального, из Фонда борьбы с коррупцией. Не было там ни Любы Соболь, ни Марии Певчих, ни Ивана Жданова».

Троицкий считает, что ситуация может быть связана с недавним интервью Гарри Каспарова Дудю. «Каспаров более чем спорным и бездоказательным образом наезжал на заключенного Навального, обвинял его в легитимизации путинского режима и т.д.», - сказал публицист и выразил сожаление, что «такой раздрай царит в стане российской оппозиции».

Также Троицкого возмутило, что в декларации, которая была принята в результате демократического форума, «нет ничего о медийных сволочах, которые одурманивают публику и вызывают в ней агрессивные чувства». Троицкий считает, что они должны быть наказаны по всей строгости. Под конец передачи публицист даже признался, что за свою долгую карьеру избил нескольких журналистов и что и теперь применил бы свои «драчливые наклонности» в отношении, например, Соловьева и Красовского. «Но, к сожалению, в Россию я не въездной», - констатировал Троицкий.