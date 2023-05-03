Большинство стран мира осудило российскую агрессию. Даже те, кто раньше поддерживал РФ в ее делах. 9 мая станет днем, когда Путин может исчезнуть, но оппозиция все равно предпочитает «срачи». Такие мысли прозвучали в очередной программе Артемия Троицкого «Почтальон».
«Почтальон» с Артемием Троицким: Россию надо лишить ее агрессивного жала, а Соловьева побить
Недавно генассамблея ООН проголосовала за сотрудничество ООН с Советом Европы по вопросу агрессии России в Украине. Публицист Артемий Троицкий отмечает, что результаты голосования оказались неожиданными. «Российскую агрессию осудили, в том числе, Индия, Бразилия, Китай, а также страны СНГ – Казахстан и Армения, - пояснил он. - Выжидательную позицию заняли Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. А также, например, исламское государство Иран. Даже оно не поддержало Россию».
Причем среди воздержавшихся есть страны, которые раньше поддерживали Россию, например, Эритрея. «И ряд еще каких-то мелких государств, которые явно находились на российской дотации, но теперь решили, что самим дороже выходит», - уточнил Артемий Троицкий.
Осудили российскую агрессию 122 страны из 193, входящих в ООН. Поддержали Россию всего пять стран в мире, считая саму Россию. Это Беларусь, Северная Корея, Никарагуа и Сирия. Больше союзников у России в мире нет.
«Вдогонку к этому ЮАР, где в августе этого года должен пройти саммит стран БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР) попросили Владимира Путина не выезжать к ним по той причине, что Южная Африка уважает международное право и является участницей международного уголовного суда, - отмечает Троицкий. - Таким образом, если Путин прибудет туда, то его там должны будут просто-напросто взять и арестовать, препроводив в Гаагу. Поскольку у ЮАР с Россией отношения не совсем плохие, они не хотят себя ставить в затруднительное положение. Как-нибудь на удаленке выступи. Хотя, я думаю, что он и сам бы не приехал, забздел бы».
Вторая тема, о которой счет важным поговорить Артемий Троицкий, - 9 мая. «Праздник, к которому Путин не имеет ни малейшего отношения: он не воевал и даже в армии не служил, но по своим воровским традициям этот праздник прикарманил», - пояснил публицист свою позицию по этому вопросу.
Перво-наперво он задался вопросом, какие гости рискнут приехать к Путину и отметить с ним этот день в этом году? И сделал вывод: урожай у Путина небольшой – только президент республики Кыргызстан.
Кроме того, говорит публицист, в Москве начинается паника на предмет того, что могут сделать украинцы на 9 мая: ходят слухи о запусках дронов и атаках парада на Красной площади. «Не уверен, что украинцы будут такое устраивать, гораздо более бы логично было, если бы 9 мая они одержали бы какие-то свои победы», - считает Троицкий.
Еще вопрос, который волнует публициста, будет ли 9 мая на Красной площади сам Путин или его двойник: «То, что двойники есть, у меня нет сомнений: слишком разительный между разными Путиными контраст. Один Путин, явно реальный, - дико пугливый и параноидальный, разговаривает с народом на расстоянии 20 метров, через стол. Совсем другой проявился в Крыму и на Донбассе – такого же роста и голоса, но вел себя более-менее по-человечески: ехал в машине, крутил руль, рассматривал экспозиции, недалеко от него находились люди: совсем иная манера поведения».
Троицкий считает, что появление псевдо Путина на публике 9 мая может стать уловкой: «Чтобы уконтрапупить, по выражению самого Путина, двойника, похоронить с почестями, а настоящего Путина отправить в клинику на пластическую операцию, а потом вывезти из РФ, если повезет, то к Берлускони на остров Сардиния, если не повезет, то в Корейскую народную демократическую республику».
Куда ни плюнь, всюду клин – так охарактеризовал положение Путина Троицкий. Однако отметил, что одна из немногих областей, где ему повезло, это российская оппозиция, которая славится своей любовью к тому, что называется словом «срач». «Они все время ссорятся, они друг друга поливают, не отличаются сплоченностью и солидарностью. Хотя попытки и предпринимаются, все понимают, насколько оппозиция беспомощна и разрозненна», - разводит руками Троицкий.
Он привел в пример состоявшийся недавно в Берлине форум демократических сил, где была принята декларация, в которой излагаются самые базовые принципы, на которых стоит нынешняя современная российская оппозиция. «На мой взгляд, эта затея не то, чтобы провалилась, но говорить о ней как об успешной трудно, - отмечает Троицкий. - Происходило все это при организации Ходорковского, но на конференцию не явился никто из организации Навального, из Фонда борьбы с коррупцией. Не было там ни Любы Соболь, ни Марии Певчих, ни Ивана Жданова».
Троицкий считает, что ситуация может быть связана с недавним интервью Гарри Каспарова Дудю. «Каспаров более чем спорным и бездоказательным образом наезжал на заключенного Навального, обвинял его в легитимизации путинского режима и т.д.», - сказал публицист и выразил сожаление, что «такой раздрай царит в стане российской оппозиции».
Также Троицкого возмутило, что в декларации, которая была принята в результате демократического форума, «нет ничего о медийных сволочах, которые одурманивают публику и вызывают в ней агрессивные чувства». Троицкий считает, что они должны быть наказаны по всей строгости. Под конец передачи публицист даже признался, что за свою долгую карьеру избил нескольких журналистов и что и теперь применил бы свои «драчливые наклонности» в отношении, например, Соловьева и Красовского. «Но, к сожалению, в Россию я не въездной», - констатировал Троицкий.
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