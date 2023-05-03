Ср, 3.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Галерея ⟩ В Таллинне на крыше торгового центра установили шесть ульев

Андрес Эйнманн
Facebook Twitter
Comments
Фото: Erik Riikoja

Сегодня утром пчеловод Сандер Ноормяги разместил на крыше торгового центра «Юлемисте» в Таллинне шесть ульев, в которых пчелы Бакфаст начнут собирать мед в городской среде.

Четырехградусная температура воздуха в среду утром не слишком привлекла пчел. Когда крышки ульеву были открыты, из них вылетели лишь несколько пчел, которые, прочувствовав погоду, поспешили вернуться в свои домики. Ноормяги объяснил, что пчелы становятся активными, начиная с температуры воздуха в восемь градусов, и слишком холодная погода им не подходит. 

Ноормяги привез в Таллинн улья с пчелами Бакфаст с хутора Карусауна, расположенного в Вяйке-Маарья в Ляэне-Вирумаа. В настоящий момент в шести ульях находится около 25 000 пчел, но по мере их размножения к лету их число будет исчисляться сотнями тысяч. 

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх