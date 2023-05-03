Галерея ⟩ В Таллинне на крыше торгового центра установили шесть ульев

Четырехградусная температура воздуха в среду утром не слишком привлекла пчел. Когда крышки ульеву были открыты, из них вылетели лишь несколько пчел, которые, прочувствовав погоду, поспешили вернуться в свои домики. Ноормяги объяснил, что пчелы становятся активными, начиная с температуры воздуха в восемь градусов, и слишком холодная погода им не подходит.