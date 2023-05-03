Пользователей сайта eesti.ee ждут важные перемены

Всего было создано около 590 000 электронных адресов с именем и фамилией, но регулярно пользуются ими только 2% пользователей. «В начале года мы провели опрос среди владельцев именных электронных адресов, и 60% из них даже не знали, что у них есть такой адрес, а 70% не считали нужным иметь его для перенаправления почты», — добавил Хейтер. С названием предприятия создано 256 000 адресов электронной почты, но активных пользователей среди них еще меньше, чем среди физических лиц.

Поскольку письма на адреса имя.фамилия@eesti.ee и название.предприятия@eesti.ee могут отправлять все в неограниченном объеме, через них проходит много нежелательной почты и других неактуальных материалов.

«В результате, в основном из-за спам-фильтров Microsoft, Gmail и Yahoo, многие из важных писем не попадают на адреса пересылки, поэтому сегодня эта услуга не является идеальной и надежной, – пояснил Хейтер. – Мы понимаем, что решение о закрытии может причинить временные неудобства немногочисленным пользователям, и приносим за это свои извинения».

Пользователи, чьи контактные данные содержат адрес электронной почты, заканчивающийся на @eesti.ee, должны обновить свои данные у поставщиков услуг не позднее 1 ноября. Тем, кто не использовал этот адрес электронной почты в качестве контактного, делать ничего не нужно. RIA отправит более подробную информацию и инструкции пользователям через государственный почтовый ящик в конце этой недели.