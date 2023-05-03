Пользователей сайта eesti.ee ждут важные перемены

С 1 ноября 2023 года Департамент государственных инфосистем (RIA) закрывает созданную для частной переписки услугу электронной почты, в результате чего больше нельзя будет использовать адрес электронной почты имя.фамилия@eesti.ee и название.предприятия@eesti.ee.
Как сообщила в BNS пресс-служба Департамента государственных инфосистем (RIA), с 1 ноября 2023 года RIA закрывает созданную для частной переписки услугу электронной почты, в результате чего больше нельзя будет использовать адрес эл. почты имя. фамилия@eesti.ee и название.предприятия@eesti.ee. Решение не касается официальных адресов электронной почты личныйкод@eesti.ee и регистрационныйкод@eesti.ee – на такие адреса электронной почты смогут отправлять сообщения только государственные предприятия.
Государство создавало именные адреса электронной почты, заканчивающиеся на @eesti.ee, или алиасы, для частных лиц при выдаче ID-карты или вида на жительство, а также для предприятий при их регистрации, в период с 2005 по 2018 годы. Адреса в формате имя.фамилия@eesti.ee (например, mariann.mustikamets@eesti.ee) и название.предприятия@eesti.ee (например, maailmaparimtransport@eesti.ee) можно использовать для персональной переписки, но это не является частью услуги официального почтового ящика — письма, отправленные на эти адреса, не хранятся в официальном почтовом ящике, а перенаправляются непосредственно на адрес повседневной почты пользователя (например, Gmail, Hotmail), указанный на государственном портале.
«Решение о пересылке личной электронной почты, созданное почти 20 лет назад в качестве дополнительной опции, перестало быть актуальным. Государству нецелесообразно обеспечивать эту услугу за счет денег налогоплательщиков, так как ею пользуется мало людей, а частный сектор предлагает отличные альтернативы», – сказал заместитель генерального директора RIA по государственной инфосистеме Йоонас Хейтер, прокомментировав закрытие именных адресов электронной почты.
Всего было создано около 590 000 электронных адресов с именем и фамилией, но регулярно пользуются ими только 2% пользователей. «В начале года мы провели опрос среди владельцев именных электронных адресов, и 60% из них даже не знали, что у них есть такой адрес, а 70% не считали нужным иметь его для перенаправления почты», — добавил Хейтер. С названием предприятия создано 256 000 адресов электронной почты, но активных пользователей среди них еще меньше, чем среди физических лиц.
Поскольку письма на адреса имя.фамилия@eesti.ee и название.предприятия@eesti.ee могут отправлять все в неограниченном объеме, через них проходит много нежелательной почты и других неактуальных материалов.
«В результате, в основном из-за спам-фильтров Microsoft, Gmail и Yahoo, многие из важных писем не попадают на адреса пересылки, поэтому сегодня эта услуга не является идеальной и надежной, – пояснил Хейтер. – Мы понимаем, что решение о закрытии может причинить временные неудобства немногочисленным пользователям, и приносим за это свои извинения».
Пользователи, чьи контактные данные содержат адрес электронной почты, заканчивающийся на @eesti.ee, должны обновить свои данные у поставщиков услуг не позднее 1 ноября. Тем, кто не использовал этот адрес электронной почты в качестве контактного, делать ничего не нужно. RIA отправит более подробную информацию и инструкции пользователям через государственный почтовый ящик в конце этой недели.
Решение не затрагивает адреса электронной почты личныйкод@eesti.ee и регистрационныйкод@eesti.ee
Решение никоим образом не затрагивает адреса электронной почты в виде личныйкод@eesti.ee и регистрационныйкод@eesti.ee – на эти адреса государственные учреждения (например, Департамент транспорта, ДППО, министерство внутренних дел, департамент социального страхования и прочие) будут отправлять гражданам официальные документы и уведомления.
«Официальный почтовый ящик создавался для того, чтобы государство могло посылать своим гражданам уведомления, и сегодня RIA фокусируется на дальнейшем развитии электронных адресов личныйкод@eesti.ee и регистрационныйкод@eesti.ee, чтобы обеспечить бесперебойную связь и обмен информацией между государственными органами и своими гражданами», – сказал Йоонас Хейтер.
Вы можете проверить, существует ли адрес электронной почты с вашим именем, заканчивающийся на @eesti.ee, на государственном портале www.eesti.ee. Для этого на рабочем столе или в меню слева выберите раздел «Почтовый ящик», затем в меню слева выберите пункт «Настройки». Если внизу страницы возле выбора языка уведомлений указан адрес в формате имя.фамилия@eesti.ee или название.предприятия@eesti.ee, то у вас есть алиас почты.
Подробнеее о закрытии услуги можно прочитать на этой веб-странице.