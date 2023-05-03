Граждане Эстонии стали ездить в Россию чаще, чем год назад

Пограничная служба ФСБ опубликовала данные, которые фиксируют рост поездок граждан Эстонии в Россию спустя год после начала полномасштабной войны в Украине. Депатрамент полиции и погранохраны (PPA) двукратный рост поездок жителей Эстонии в РФ подтверждает.
В январе-марте 2023 года в Россию стало приезжать больше иностранцев, чем за аналогичный период 2022 года. В первом квартале 2023 года в РФ въехали 3,3 млн иностранных граждан, что на 17% больше, чем годом ранее, когда в страну, контролируемую Путиным, приехали 2,8 миллионов граждан других стран. Об этом 3 мая сообщает издание РБК со ссылкой на статистику пограничного управления ФСБ.
Причемм из стран ЕС, несмотря на беспрецедентное падение уровня политического доверия между властями на фоне развязанной Кремлем войны в Украине, желающих приехать в Россию стало больше почти на 12%.
Рост потока обеспечили граждане соседних с Россией стран, с которыми есть сухопутная граница - Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии и Польши. Рекордсменами по росту потока в РФ оказались жители Финляндии и Эстонии. Цифры по этим гражданам ЕС за год выросли в три и два раза соответственно.
«Число поездок граждан Финляндии в Россию в начале этого года в 3,2 раза превысило количество въездов, совершенных в январе-марте 2022-го (7,3 тыс.), а поток из Эстонии вырос в два раза год к году», - уточняет российское издание.
На этом фоне граждане Польши увеличили число поездок в Россию год к году на 69%, граждане Литвы - на 42,5%, а жители Латвии - на 31,7%.
Одновременно фиксируется резкое падение поездок в РФ гражданами из других стран ЕС. Из Германии в 2023 году в РФ приехали меньше 13-ти тысяч человек, хотя год назад их было около 20 тысяч. Граждане Франции едут в Россию сегодня втрое реже - 2,8 тысяч против 7,6 тысяч в 2022 году.
Большинство посещавших Россию в первом квартале 2023 года граждан Финляндии, Польши и стран Балтии приезжали или с деловыми, или с частными целями.
Если анализировать лишь количество поездок из Эстонию в Россию с декларируемой целью «туризм», то за год количество эстонских туристов в РФ выросло сразу в 26 раз. Однако в абсолютных цифрах речь идет всего лишь о нескольких сотнях таких визитеров.
«Из Польши в Россию в первом квартале 2023 года приехали 2,3 тыс. туристов, что в 85 раз больше к тому же периоду прошлого года, когда с туристическими целями поляки въехали всего 27 раз. Поток из Латвии с туристической целью вырос в 22 раза: ее граждане совершили 1,5 тыс. таких поездок в Россию, из Эстонии - в 26 раз (694 поездки)», - уточняет РБК.
В доковидный 2019 год из ЕС в РФ в первом квартале приехали 823 тысячи человек. В 2023 году эта цифра упала в 7 раз, до 114 тысяч приезжих в Россию из стран Евросоюза.
Основные туристические потоки в РФ сегодня идут из Турции, Китая, Туркменистана и Кыргызстана.
Комментарий Депатрамента полиции и погранохраны Эстонии
Rus.Postimees уточнил цифры в PPA и двукратный за год прирост количества жителей Эстонии, посещающих РФ, подтвердился. Однако количество жителей республики, посещающих Россию, все равно кратно меньше, чем было в допандемийные годы.
Выезд граждан Эстонии из Эстонии, восточная граница, количество пересечений границы (цифры за январь-март каждого года):
2023 - 43 755
2022 - 24 790
2021 - 6 910
2020 - 106 609
2019 – 116 719
«По сравнению с началом прошлого года граждане Эстонии в этом году действительно чаще посещали Россию, но это в первую очередь связано с ограничениями из-за COVID. В первой половине прошлого года и в Эстонии, и в России все еще действовали ограничения COVID, - комментирует Rus.Postimees данные глава юго-восточного пограничного пункта Петер Маран, - Если смотреть на долгосрочную перспективу, то на данный момент в Россию ездит в два-три раза меньше граждан Эстонии, чем до начала COVID-19 и войны в Украине, например, в 2019 году. 2020, 2021 и 2022 годы сильно пострадали от ограничений на поездки из-за COVID-19».