Граждане Эстонии стали ездить в Россию намного чаще, чем год назад

Большинство посещавших Россию в первом квартале 2023 года граждан Финляндии, Польши и стран Балтии приезжали или с деловыми, или с частными целями.

Если анализировать лишь количество поездок из Эстонию в Россию с декларируемой целью «туризм», то за год количество эстонских туристов в РФ выросло сразу в 26 раз. Однако в абсолютных цифрах речь идет всего лишь о нескольких сотнях таких визитеров.

«Из Польши в Россию в первом квартале 2023 года приехали 2,3 тыс. туристов, что в 85 раз больше к тому же периоду прошлого года, когда с туристическими целями поляки въехали всего 27 раз. Поток из Латвии с туристической целью вырос в 22 раза: ее граждане совершили 1,5 тыс. таких поездок в Россию, из Эстонии - в 26 раз (694 поездки)», - уточняет РБК.

В доковидный 2019 год из ЕС в РФ в первом квартале приехали 823 тысячи человек. В 2023 году эта цифра упала в 7 раз, до 114 тысяч приезжих в Россию из стран Евросоюза.

Основные туристические потоки в РФ сегодня идут из Турции, Китая, Туркменистана и Кыргызстана.



Комментарий Депатрамента полиции и погранохраны Эстонии



Rus.Postimees уточнил цифры в PPA и двукратный за год прирост количества жителей Эстонии, посещающих РФ, подтвердился. Однако количество жителей республики, посещающих Россию, все равно кратно меньше, чем было в допандемийные годы.

Выезд граждан Эстонии из Эстонии, восточная граница, количество пересечений границы (цифры за январь-март каждого года): 2023 - 43 755 2022 - 24 790 2021 - 6 910 2020 - 106 609 2019 – 116 719