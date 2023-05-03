Зеленский неожиданно прибыл с визитом в Финляндию

Как передает УНИАН, уже состоялась официальная церемония встречи Зеленского в Финляндии, трансляция велась на Facebook-странице Офиса президента Украины.

Как сообщает канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте, главы государств планируют провести переговоры, на которых обсудят вопросы обороны Украины и ее поддержки Финляндией, двусторонних отношений между странами и глобальной геополитической ситуации в мире.

После завершения переговоров президенты проведут совместную пресс-конференцию. Кроме того, Зеленский также встретится со спикером финского парламента Петтери Орпо.

Владимир Зеленский в Финляндии. Фото: IMAGO/Vesa Moilanen

Зеленский в Финляндии 3 мая - детали визита

По данным канцелярии президента Финляндии, во второй половине дня Ниинисте проведет Северо-украинский саммит, в котором, кроме него, примут участие президент Зеленский, а также премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.

Президенты Украины и Финляндии. Фото: IMAGO/Vesa Moilanen

Участники саммита планируют обсудить агрессивную войной России в Украине, дальнейшую поддержку Украины скандинавскими странами, развитие отношений Украины с ЕС и НАТО и инициативу Украины относительно справедливого мира.

После официальных обсуждений также запланирована совместная пресс-конференция.

Уточняется, что премьер-министры Швеции, Дании, Норвегии и Исландии также будут иметь двусторонние встречи с президентом Зеленским.

Сейчас УНИАН пытается получить более подробную информацию от Офиса президента Украины относительно визита Зеленского в Финляндию.