Зеленский неожиданно прибыл с визитом в Финляндию

Сегодня, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Финляндию с официальным визитом, который ранее не анонсировался.
Как передает УНИАН, уже состоялась официальная церемония встречи Зеленского в Финляндии, трансляция велась на Facebook-странице Офиса президента Украины.
Как сообщает канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте, главы государств планируют провести переговоры, на которых обсудят вопросы обороны Украины и ее поддержки Финляндией, двусторонних отношений между странами и глобальной геополитической ситуации в мире.
После завершения переговоров президенты проведут совместную пресс-конференцию. Кроме того, Зеленский также встретится со спикером финского парламента Петтери Орпо.
Зеленский в Финляндии 3 мая - детали визита
По данным канцелярии президента Финляндии, во второй половине дня Ниинисте проведет Северо-украинский саммит, в котором, кроме него, примут участие президент Зеленский, а также премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.
Участники саммита планируют обсудить агрессивную войной России в Украине, дальнейшую поддержку Украины скандинавскими странами, развитие отношений Украины с ЕС и НАТО и инициативу Украины относительно справедливого мира.
После официальных обсуждений также запланирована совместная пресс-конференция.
Уточняется, что премьер-министры Швеции, Дании, Норвегии и Исландии также будут иметь двусторонние встречи с президентом Зеленским.
Сейчас УНИАН пытается получить более подробную информацию от Офиса президента Украины относительно визита Зеленского в Финляндию.
Как известно, Ниинисте и Зеленский в последний раз встречались в январе, когда финский президент посещал Киев.