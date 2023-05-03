«Зеленый переход» доберется до самых консервативных сфер культурной жизни

Пятого мая на пятом этаже, то есть в галерее современного искусства KUMU, откроется выставка «Искусство в эпоху антропоцена». С ее помощью кураторы выявляют и демонстрируют концептуальные возможности искусства в эпоху глобального экологического кризиса. Тем более, что у Эстонии с ее особой связью природы и культуры есть для этого все ресурсы.
Крупнейшая к настоящему моменту выставка, рассматривающая взаимоотношения искусства и окружающей среды, организована по трем осям: 1. (пере)осмысление истории эстонского искусства с точки зрения эко-критики; 2. возможности современного искусства в противостоянии экологическому кризису; 3. «зеленый переход» в музее.
«В процессе изучения музейных коллекций нам оставалось только констатировать, что произведений, связанных с темой окружающей среды, в эстонском искусстве неизмеримо больше, чем можно было предположить. Мы обнаружили множество забытых работ, а также новые грани хорошо известных произведений. На выставке представлена всего лишь их небольшая часть, но можно уверенно подписаться под утверждением Эхи Комиссаров, одной из кураторов, которой принадлежит идея выставки, что более экологичная история искусства имеет смысл лишь в том случае, если писать её с размахом», – говорит куратор выставки Линда Кальюнди.
По мнению ученых, мы живем в новом геологическом периоде – антропоцене, когда воздействие человека на окружающую среду стало настолько масштабным, что превратилось в геофизическую категорию. Мы меняем нашу планету и должны это сознавать. Ускоряющиеся климатические изменения не только требуют политических и технических решений, но и ставят под сомнение привычки людей, а также подвергают испытанию наши этические установки и воображение.
Могут ли носители полярных точек зрения вести диалог об изменении климата? Если да, то как именно? Как достичь новых общественных договоренностей? Как не утонуть во все возрастающем потоке информации? Как, наконец, в эпоху антропоцена переосмыслить границы природы и культуры, человеческого и нечеловеческого? Робкую осторожную надежду на будущее можно найти там же, откуда растут проблемы: в мыслях и поведении людей.
Выставка выделяет основные тренды в поиске ответов на эти вопросы, подчеркивая роль искусства в осмыслении природы Эстонии. История искусства и взаимодействие человека с окружающей средой тесно переплетаются в изображении сланцевой промышленности и сельского хозяйства, почвенного покрова и лесов, в пейзажах и производственном искусстве, обнаруживающем связь с экологической повесткой.
В то же время выставка предоставляет возможность убедиться, что проблемы экологии совсем не новая тема в культуре и искусстве Эстонии: уже в 1960-х–1970-х годах они широко представлены в творчестве таких художников, как Кристийна Каазик, Юри Пальм, Тийт Пяэсуке, Людмила Сийм, Ольга Терри и др.
В диалог с историческими работами вступают произведения искусства, созданные в последние несколько лет, включая те, что ассоциируются с эко-активизмом, а также шесть новых работ, созданных Еви Жоховой, Эдит Карлсон, Мари-Леэн Кийпли, Ивара Веэрмяэ, Лаурой Линси и Роландом Реэмаа, Лаурой Пыльд и Лу Шеппардом специально для выставки.
Команда, работавшая над выставкой, также проанализировала экологическое воздействие искусства и музея и сформулировала принципы экологичной организации выставок. Информационные таблички, размещенные в выставочном зале, призывают посетителей обратить внимание на возможности «зеленого перехода» и проблемные места в устройстве и организации музея.
Параллельно с проведением выставки разрабатывается модель экологически устойчивой выставки – информационный и мотивационный инструмент для организаторов выставок, содержащий практические рекомендации и калькулятор выбросов СО2 в контексте Эстонии. Модель - совместная работа команды по организации выставки и рабочей группы Художественного музея Эстонии по охране окружающей среды - будет завершена осенью.
Выставка сопровождается разноплановой программой для публики. В день открытия, 5 мая, в 18:00 состоится перформанс художницы Еви Жоховой и беседа с историком окружающей среды и куратором Ульрике Плат. 11 мая в 18:00 пройдет экскурсия по выставке с куратором. 18 мая в 18:00 Ульрике Плат выступит с лекцией об антропоцене, а также состоится презентация книги, приуроченной к выставке.
Выставка открыта до 8 октября 2023.
Кураторы: Линда Кальюнди, Эха Комиссаров, Ульрике Плат, Барт Пушо, Тийу Саадоя.
Куратор по экологической устойчивости: Карин Висенте.
Координатор: Трийн Тулгисте -Тосс.