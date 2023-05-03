«Зеленый переход» доберется до самых консервативных сфер культурной жизни

Крупнейшая к настоящему моменту выставка, рассматривающая взаимоотношения искусства и окружающей среды, организована по трем осям: 1. (пере)осмысление истории эстонского искусства с точки зрения эко-критики; 2. возможности современного искусства в противостоянии экологическому кризису; 3. «зеленый переход» в музее.

Людмила Сийм. Натюрморт на фоне города. 1974. Холст, масло. Фото: Stanislav Stepashko/EKM

«В процессе изучения музейных коллекций нам оставалось только констатировать, что произведений, связанных с темой окружающей среды, в эстонском искусстве неизмеримо больше, чем можно было предположить. Мы обнаружили множество забытых работ, а также новые грани хорошо известных произведений. На выставке представлена всего лишь их небольшая часть, но можно уверенно подписаться под утверждением Эхи Комиссаров, одной из кураторов, которой принадлежит идея выставки, что более экологичная история искусства имеет смысл лишь в том случае, если писать её с размахом», – говорит куратор выставки Линда Кальюнди.

Прийду Аавик, Ало Хойдре, Лепо Микко. Подъем промышленности ЭССР. 1950. Холст, масло. Фото: Stanislav Stepashko / EKM

По мнению ученых, мы живем в новом геологическом периоде – антропоцене, когда воздействие человека на окружающую среду стало настолько масштабным, что превратилось в геофизическую категорию. Мы меняем нашу планету и должны это сознавать. Ускоряющиеся климатические изменения не только требуют политических и технических решений, но и ставят под сомнение привычки людей, а также подвергают испытанию наши этические установки и воображение.

Карл Сарап. Масляные бочки Кивиыли. 1930-е годы. Фотопечать. Фото: Stanislav Stepashko / EKM