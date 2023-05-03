Суд в Минске дал восемь лет Роману Протасевичу. Он был редактором главного оппозиционного телеграм-канала Nexta, а потом раскаялся

В интервью Би-би-си в августе 2020 года Роман Протасевич говорил, что редакция (в ней работало четыре человека) по каналам обратной связи получала сотни сообщений в час. Редакция в те дни работала по 20 часов в сутки.

Nexta нельзя было назвать самым точным и объективным источником новостей. Редакция часто публиковала непроверенную информацию (например, о том, что в Беларусь вошел российский спецназ; реакция на эту новость была огромной, но это была неправда). Канал не скрывал своих симпатий к протестующим и своей неприязни к Лукашенко и силовикам.

В 2020 году телеграм-канал и даже его символика - белая буква N на черном фоне - были признаны в Беларуси «экстремистскими». Это значило, что любой гражданин страны, сделавший репост сообщения Nexta, мог попасть под административное и уголовное преследование.

К началу протестов ни один человек из редакции Nexta уже не жил в Беларуси. Роман Протасевич в январе 2020-го попросил в Польше политическое убежище на том основании, что его преследуют силовые структуры. Последнее время перед задержанием он жил в Литве.

Телеграм-канал Nexta постепенно превратился в главный рупор белорусского протеста. Фото: AFP

Чем известен Протасевич

В его профиле в твиттере когда-то было написано: «Первый в истории журналист-террорист». Протасевич стал первым гражданином Беларуси, внесенным в официальный список лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности.