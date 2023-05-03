Эстонские ватерполисты стали лучшими на международных соревнованиях

«Организация международных соревнований – очень большой труд и ответственность, - прокомментировал Антон Ржанов, руководитель Школы водных видов спорта Эстонии, которая выступила организатором соревнований. - У нас уже имелся опыт предыдущих стартов, так что сейчас мы смогли не только исправить допущенные тогда недочеты, но также оптимизировать общий процесс. Кроме этого, мы смогли внедрить и новшества. Например, в отличие от прошлого года, у нас появились собственные судьи. Совместно с Союзом плавания Эстонии мы обучили 11 наших собственных судей по артистическому плаванию, которые на этих стартах прошли практику. Впереди их ожидает практика на международных стартах в Литве и Люксембурге. Кроме того, у нас появились два рефери по водному поло, которые недавно прошли обучение от международной федерации плавания (World Aquatics). Они уже успели попрактиковаться на соревнованиях в Финляндии, а сейчас и на соревнованиях в Тарту. Проделана большая работа, и есть понимание, что всё не зря и что впереди ещё больше возможностей для развития».