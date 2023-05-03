Эстонские ватерполисты стали лучшими на международных соревнованиях

На минувших выходных в Тарту завершились вторые международные соревнования по артистическому плаванию и водному поло Aquakids 2023.
Соревнования состояли из двух частей. Первая часть – соревнования по артистическому плаванию, прошла 15-16 апреля в спортивном центре города Палдиски. В гости к нашим спортсменам приехали участники из Латвии. Соревнования проходили в различных категориях: спортсмены от 8 до 15 лет боролись за звание лучших в обязательной программе по фигурам и произвольным программам, а спортсменки 16-18 лет встретились в состязании по техническим и произвольным программам.
Вторая часть соревнований – ватерпольный турнир, прошел 29-30 апреля в Тарту в водном центре Aura. В матчах за золотые медали встретились четыре команды: две из Латвии (Riga Sharks 1 и Riga Sharks 2), команда из Финляндии (Kuhat), а также команда из Эстонии (Vepr WP). В первый день соревнований состоялось шесть предварительных игр, в которых каждая команда сыграла по одной игре со всеми участниками турнира.
Во второй день соревнований по результатам предварительных игр первого дня в матче за третье место встретились команды Kuhat из Финляндии и Riga Sharks 2 из Латвии. Победу в одержала команда из Финляндии. В матче за первое и второе место встретились команды Латвии и Эстонии: Riga Sharks 1 против Vepr WP. Победителем этого матча и всего турнира стала команда из Эстонии Vepr WP.
Общее число участников соревнований составило около 160 спортсменов и тренеров, которых приехали поддержать родственники, друзья, а также жители города Палдиски и Тарту.
С результатами соревнований можно ознакомиться на официальной странице соревнований в инстаграм @aquakids_est и на домашней странице школы Eesti Veespordialade Kool.
«Организация международных соревнований – очень большой труд и ответственность, - прокомментировал Антон Ржанов, руководитель Школы водных видов спорта Эстонии, которая выступила организатором соревнований. - У нас уже имелся опыт предыдущих стартов, так что сейчас мы смогли не только исправить допущенные тогда недочеты, но также оптимизировать общий процесс. Кроме этого, мы смогли внедрить и новшества. Например, в отличие от прошлого года, у нас появились собственные судьи. Совместно с Союзом плавания Эстонии мы обучили 11 наших собственных судей по артистическому плаванию, которые на этих стартах прошли практику. Впереди их ожидает практика на международных стартах в Литве и Люксембурге. Кроме того, у нас появились два рефери по водному поло, которые недавно прошли обучение от международной федерации плавания (World Aquatics). Они уже успели попрактиковаться на соревнованиях в Финляндии, а сейчас и на соревнованиях в Тарту. Проделана большая работа, и есть понимание, что всё не зря и что впереди ещё больше возможностей для развития».
Оргкомитет благодарит Культурный Капитал Эстонии, управы районов Кесклинн и Хааберсти города Таллинна, Союз плавания Эстонии, водный центр Aura, и спортивный центр Ляэне-Харью, а также Ciest Metal, Yolo Grupp, Pro Swim, Saku Läte, Swedbank и StiiliPidu за поддержку в организации соревнований и развитие детского и юношеского спорта в Эстонии.