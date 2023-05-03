«Излишняя русофилия»: молодежь покидает ряды EKRE

Хелен Ребане, представлявшая молодое поколение EKRE на протяжении многих лет, покинула партию 10 апреля. Этот шаг и его предыстория отражают нарастающее разочарование внутри самой партии, начавшее набирать обороты уже за несколько месяцев до парламентских выборов. Провал выборов в марте стал катализатором недовольства - многие члены EKRE потеряли надежду.
Причины ухода Ребане очевидны, хотя раньше общественность посчитала бы их, скорее, внутрипартийными разногласиями. Так, произошла ссора с руководством Сил обороны, сумевшим завоевать доверие, повысился градус шовинизма, а Март Хельме с трибуны Рийгикогу заявил о том, что из Украины сюда привозят проституток, венерические заболевания и т.д. Сама Ребане вспоминает, как во время выборов ей неоднократно приходилось объяснять: партия борется против расширения полигона Сил обороны Нурсипалу и только Лео Куннас выступает «за». Но прежде всего продолжает беспокоить украинский вопрос. «Если мы являемся единственной политической партией, которая отправила туда автобусы на партийные деньги, почему мы не сосредоточились именно на этом?» - спрашивает Ребане.