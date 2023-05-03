Индекс безопасности журналистов: Эстония вылетела из первой десятки

Правление Союза журналистов Эстонии (EAL) во Всемирный день свободы печати выражает беспокойство в связи с безопасностью журналистов в Эстонии, потому что в индексе свободы прессы Эстония по сравнению с прошлым годом на 14 строчек понизилась по безопасности журналистов – с шестого до двадцатого места.
В целом Эстония заняла в этом году восьмое место в индексе свободы прессы, который каждый год составляет организация «Репортеры без границ» (RSF), на четыре места ниже по сравнению с прошлым годом, передал EAL в среду. Индекс включает 180 стран.
«По сравнению со значительной частью мира положение свободы прессы в Эстонии хорошее. У нас не убивают и не сажают журналистов. Но безопасность журналистов – это вопрос не только физических нападений, это и отсутствие психологического давления вроде кибербуллинга, угроз судом и тому подобного. Эти проблемы у нас растут. О них следует сообщать и ими следует заниматься сейчас, прежде чем безопасность журналистов окажется в серьезной опасности», – сказала председатель EAL Хелле Тийкмаа.
«Понижение Эстонии в индексе свободы прессы кажется пустячным, но спад – это спад, оползни и снежные лавины тоже начинаются с легкой дрожи. И Венгрия была открытым обществом. Да, у нас не убивали журналистов, но был недавний случай, когда сожгли дом Теэта Корстена. Мы ждем скорой поимки поджигателей», – добавил заместитель председателя правления EAL Аго Гашков.
В правовом отношении Эстония упала на 13 пунктов, потому что угроза судебных исков начала приводить к самоцензуре журналистов, а защиту личных данных используют в качестве предлога для отказа в предоставлении информации журналистам.