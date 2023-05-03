ВИДЕО ⟩ Над Кремлем взорвался беспилотник, Россия обвиняет Украину в нападении на столицу

«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Однако видеозаписи инцидента говорят о том, что один из беспилотников беспрепятственно долетел до купола Сенатского дворца прямо за мавзолеем с Лениным и взорвался около флагштока.

После этого мэрия Москвы ввела запрет на любое использование беспилотников в российской столице.

На видео видно, что в момент взрыва на купол карабкались по специальной лестнице два неизвестных человека.

«Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти», – заявил днем в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

Также говорится, что во время атаки президент России Владимир Путин не пострадал. В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по резиденции президента, когда и где сочтет это нужным.

Украина отрицает свою причастность

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не атакует чужие территории, пишет «Медуза».

«У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль. Но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих», – заявил Никифоров.