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ВИДЕО ⟩ Россия заявила о попытке Киева ударить по Кремлю

rus.postimees.ee
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Кремль
Кремль Фото: Foto: Wikipedia

Российские СМИ сообщили, что Украина попыталась ночью третьего апреля с помощью беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента России.

«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль», – заявили в Кремле.

По словам представителей Кремля, беспилотники были выведены из строя, а вследствие падения и разлета осколков беспилотников на территории нет пострадавших и материального ущерба.

Также говорится, что во время атаки президент России Владимир Путин не пострадал. В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по резиденции президента, когда и где сочтет это нужным.

Украинские власти пока не прокомментировали случай. Пока не ясно, могло ли это быть провокацией со стороны России.

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