ВИДЕО ⟩ Россия заявила о попытке Киева ударить по Кремлю

«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль», – заявили в Кремле.

По словам представителей Кремля, беспилотники были выведены из строя, а вследствие падения и разлета осколков беспилотников на территории нет пострадавших и материального ущерба.

Также говорится, что во время атаки президент России Владимир Путин не пострадал. В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по резиденции президента, когда и где сочтет это нужным.