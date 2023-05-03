В Эстонии сокращается доля безработной молодежи

В ЕС в целом показатель не изменился и удержался на 6 процентах. За год он упал на 0,2 процентных пункта, сообщает служба Eurostat.

По оценке Eurostat, в марте в ЕС было около 13 млн безработных, в том числе 11 млн в еврозоне. По сравнению с мартом 2022 года число безработных сократилось в ЕС почти на 353 000 человек, а в еврозоне на 365 000.

В ЕС около 2,8 млн безработных были моложе 25 лет, 2,3 млн из них в еврозоне. В ЕС и еврозоне уровень безработицы среди молодежи составил в марте 14,3 процента, за месяц он упал на 0,2 и 0,1 процентных пункта соответственно. По сравнению с мартом 2022 года количество безработной молодежи выросло - в ЕС на 105 000 человек, а в еврозоне на 91 000 человек.

Уровень безработицы среди женщин упал по сравнению с февралем на 0,1 процентных пункта в ЕС и еврозоне - до 6,3 и 7 процентов соответственно. Уровень безработицы среди мужчин в ЕС за месяц также упал на 0,1 процентных пункта, до 5,6 процента. В еврозоне он удержался на уровне 6,1 процента.

В Эстонии, по данным Eurostat, уровень безработицы составил в марте 5,4 процента, на 0,1 процентных пункта выше, чем в феврале, но на 0,1 пункта ниже, чем в марте 2022 года. Доля безработной молодежи за месяц сократилась на 0,3 пункта до 11 процентов, в марте 2022 года она составляла 17,5 процента.