Фото ⟩ Молодая женщина с ребенком, сбитые на пешеходном переходе, находятся в тяжелом состоянии

По предварительной информации, 83-летний мужчина за рулем Volvo сбил 26-летнюю женщину с младенцем в коляске, переходившую дорогу по пешеходному переходу перед предприятием Salvest. И женщина, и младенец, которому еще нет и года, получили серьезные травмы и находятся в больнице под наблюдением медиков.

Мужчина, управлявший автомобилем, не пострадал.

Тартуский аварийный полицейский Рандо Йыэметс сообщил, что, по предварительной информации, автомобиль Volvo двигался по улице Пуйестеэ в направлении Йыгева и, доехав до Арукюла-теэ, не сбавляя скорости, сбил женщину, которая переходила пешеходный переход с детской коляской. Столкновение было настолько внезапным, что пешеход не успела среагировать - скорость автомобиля, по предварительным оценкам, составляла 50 км/ч, и водитель не успел затормозить.

«В результате столкновения женщина и ее ребенок получили тяжелые травмы, и медики доставили их в больницу. Пожилой водитель не пострадал, и, по его словам, он не заметил ни пешеходного перехода, ни людей, переходивших дорогу», - сказал Йыеметс.

Полиция установила, что мужчина за рулем был трезв и имел водительское удостоверение. Причина, по которой он вовремя не заметил женщину, переходившую дорогу, должна быть выяснена в ходе начатого разбирательства.

На месте аварии некоторое время стояли машины скорой помощи, медики оказывали помощь пострадавшим. Движение транспорта было нарушено примерно на полчаса после аварии.