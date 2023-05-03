В среду, вскоре после 14:00, на Арукюла-теэ в Тарту, недалеко от предприятия Salvest, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 26-летняя женщина и ее ребенок.
Фото ⟩ Молодая женщина с ребенком, сбитые на пешеходном переходе, находятся в тяжелом состоянии
По предварительной информации, 83-летний мужчина за рулем Volvo сбил 26-летнюю женщину с младенцем в коляске, переходившую дорогу по пешеходному переходу перед предприятием Salvest. И женщина, и младенец, которому еще нет и года, получили серьезные травмы и находятся в больнице под наблюдением медиков.
Мужчина, управлявший автомобилем, не пострадал.
Тартуский аварийный полицейский Рандо Йыэметс сообщил, что, по предварительной информации, автомобиль Volvo двигался по улице Пуйестеэ в направлении Йыгева и, доехав до Арукюла-теэ, не сбавляя скорости, сбил женщину, которая переходила пешеходный переход с детской коляской. Столкновение было настолько внезапным, что пешеход не успела среагировать - скорость автомобиля, по предварительным оценкам, составляла 50 км/ч, и водитель не успел затормозить.
«В результате столкновения женщина и ее ребенок получили тяжелые травмы, и медики доставили их в больницу. Пожилой водитель не пострадал, и, по его словам, он не заметил ни пешеходного перехода, ни людей, переходивших дорогу», - сказал Йыеметс.
Полиция установила, что мужчина за рулем был трезв и имел водительское удостоверение. Причина, по которой он вовремя не заметил женщину, переходившую дорогу, должна быть выяснена в ходе начатого разбирательства.
На месте аварии некоторое время стояли машины скорой помощи, медики оказывали помощь пострадавшим. Движение транспорта было нарушено примерно на полчаса после аварии.
По словам Рандо Йыеметса, самые распространенные ДТП с участием пожилых людей - это, как правило, так называемые аварии «с вмятинами» на парковках, когда водитель не воспринимает габариты автомобиля и непреднамеренно задевает другое транспортное средство. «Но также очень часто случается, что пожилой водитель сбивает пешехода, который внезапно пересекает дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Летом, когда погода очень жаркая, дорожные происшествия, вызванные проблемами со здоровьем, также увеличиваются», - сказал он.