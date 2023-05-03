Фото ⟩ Серьезная авария: женщину с детской коляской сбил автомобиль

В среду днем в Тарту возле предприятия Salvest произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации, мужчина за рулем Volvo сбил женщину с ребенком в коляске, переходившую дорогу по пешеходному переходу перед предприятием Salvest. В результате аварии пострадали и ребенок, и женщина, но информации об их состоянии пока нет.
На данный момент известно, что водитель автомобиля не пострадал.
Полиция установила, что мужчина, управлявший автомобилем, был трезв и имел водительское удостоверение. Почему он вовремя не заметил женщину, переходившую дорогу, предстоит выяснить в ходе разбирательства.
Прибывшая на место происшествия скорая помощь некоторое время стояла на месте, а медики оказывали помощь пострадавшим. После аварии движение транспорта на месте происшествия было затруднено.