Фото ⟩ Серьезная авария: женщину с детской коляской сбил автомобиль

По предварительной информации, мужчина за рулем Volvo сбил женщину с ребенком в коляске, переходившую дорогу по пешеходному переходу перед предприятием Salvest. В результате аварии пострадали и ребенок, и женщина, но информации об их состоянии пока нет.

На данный момент известно, что водитель автомобиля не пострадал.

Полиция установила, что мужчина, управлявший автомобилем, был трезв и имел водительское удостоверение. Почему он вовремя не заметил женщину, переходившую дорогу, предстоит выяснить в ходе разбирательства.