Ср, 3.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Фото ⟩ Серьезная авария: женщину с детской коляской сбил автомобиль

Новость дополняется
Юрген Пуйстая Эйли Арула
,
Facebook Twitter
Comments

В среду днем в Тарту возле предприятия Salvest произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, мужчина за рулем Volvo сбил женщину с ребенком в коляске, переходившую дорогу по пешеходному переходу перед предприятием Salvest. В результате аварии пострадали и ребенок, и женщина, но информации об их состоянии пока нет.

На данный момент известно, что водитель автомобиля не пострадал.

Полиция установила, что мужчина, управлявший автомобилем, был трезв и имел водительское удостоверение. Почему он вовремя не заметил женщину, переходившую дорогу, предстоит выяснить в ходе разбирательства.

Прибывшая на место происшествия скорая помощь некоторое время стояла на месте, а медики оказывали помощь пострадавшим. После аварии движение транспорта на месте происшествия было затруднено.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх