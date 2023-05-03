О боги! Смотрите, как выглядит культурист в 76 лет

Хотя 76-летний культурист Робби Робинсон завершил карьеру 20 лет назад, он по-прежнему находится в великолепной форме.
Победитель конкурса Мистер Олимпия 1994 года опубликовал в своем Instagram две фотографии. Одна из них была сделана 30 лет назад, втоая – сейчас. Мужчина даже выбрал для схемки одинаковые плавки.
Потрясающая форма мужчины поразила многих. Очень многие комментаторы признали, что Робинсон и в свои 76 лет может выходить на сцену и завоевывать награды.
При этом культурист сумел и мотивировать своих поклонников.
«Многие из нас бояться жить так, как хотят, из-за страха. Но у страха нет никакой силы до тех пор, пока вы не наделите его силой, подчинившись», — написал Робинсон.
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