О боги! Смотрите, как выглядит культурист в 76 лет

Победитель конкурса Мистер Олимпия 1994 года опубликовал в своем Instagram две фотографии. Одна из них была сделана 30 лет назад, втоая – сейчас. Мужчина даже выбрал для схемки одинаковые плавки.

Потрясающая форма мужчины поразила многих. Очень многие комментаторы признали, что Робинсон и в свои 76 лет может выходить на сцену и завоевывать награды.

При этом культурист сумел и мотивировать своих поклонников.