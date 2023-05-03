Таллинн не одобрил пакет налоговых изменений правительства

«Вчера город Таллинн направил Союзу городов и волостей Эстонии свою позицию относительно запланированного правительством пакета налоговых изменений. Позиция Таллинна заключается в том, чтобы не согласовывать этот конкретный пакет», - сказал Вимм. По словам вице-мэра, городская финансовая служба считает, что повышение НДС на два процента повлечет за собой дополнительные расходы для города объемом около пяти миллионов евро.

«Особенно важным пунктом является повышение НДС. Поскольку большинство стран Европы, в том числе соседние с нами страны, применяют НДС для гостиниц и других мест размещения по сниженной ставке, туристический сектор Эстонии станет значительно менее конкурентоспособен. Это приведет к снижению числа посетителей, а следовательно, к уменьшению доходов как компаний, так и государства», - сообщил вице-мэр. Поскольку пятая часть расходов туристов приходится на размещение, сокращение числа посетителей гостиниц затронет и другие секторы.

«Повышение налогов негативно скажется и на занятости работающих людей, так как если в гостиницах станет меньше гостей, некоторые отели потенциально могут просто закрыть свои двери», - добавил Вимм.

На прошлой неделе Министерство финансов направило на согласование проект налоговых изменений, в соответствии с которым ставка подоходного налога для всех эстонских компаний и физических лиц с 2025 года составит 22 процента, а льготная ставка в 14 процентов на регулярно распределяемую прибыль будет отменена.

Ставка НДС составит 22 процента с 2024 года. До такого же уровня с 2025 года планируется поднять НДС на услуги по размещению. На лекарства по-прежнему будет распространяться 9-процентная налоговая ставка.