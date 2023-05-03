Незадолго до взрывов на «Северном потоке» там были российские корабли, выяснили журналисты

Бывший офицер разведки ВМС Великобритании сказал, что в июне он обнаружил необычный навигационный маршрут вокруг того места, где позже должен был взорваться трубопровод. Еще одно безымянное судно также находилось в этом районе в июне. А морской буксир СБ-123, как следует из расследования, прибыл всего за пять дней до сентябрьских взрывов. Предположительно, он оставался там весь вечер и всю ночь, прежде чем отправиться обратно в сторону России.

Утверждается, что спутниковые снимки, изученные журналистами, подтверждают заявления о необычных маршрутах.На прошлой неделе стало известно, что датские военные сделали 26 фотографий другого корабля ВМФ России, специализирующегося на подводных операциях, недалеко от места взрывов. Датская газета сообщила, что спасательное судно СС-750 было сфотографировано за четыре дня до взрывов. Это судно может нести минисубмарину. В документальном фильме не говорится, что есть убедительные доказательства того, чем именно занимались суда в районе взрывов на «Северном потоке». В расследовании нет и утверждения о том, что за взрывами стояла Россия. Расследователи лишь задают вопросы о подозрительном характере деятельности, которую они зафиксировали. Россия последовательно отрицает свою причастность к взрывам.