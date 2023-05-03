Отсутствие интернета вынудило больницу работать в ручном режиме в течение семи часов

Руководитель по коммуникациям и маркетингу Вильяндиской больницы Маарья Эверт объяснила, что интернет-соединение было прервано из-за проблемы сетевого соединения между сервером больницы и коммуникационным центром. Связь прервалась в 16:00 и была восстановлена ​​в 22:54 того же дня.

«Вильяндиская больница, как поставщик жизненно важных услуг, имеет план непрерывности неотложной помощи, в котором также описывается поведение в случае сбоев в системах связи. Поэтому в таких ситуациях предоставление услуг не будет прерываться», – сказал Эверт.

Она пояснила, что в случае отключения интернета нет возможности просмотреть медицинские карты пациентов, но это не означает, что услуги не будут оказаны. «Все делается вручную, однако это занимает больше времени, чем обычно. Обеспечен доступ к центральной информационной системе больницы eHL, которая позволяет выполнять необходимые действия».

Прерывание интернет-соединения не мешает лечению пациентов, но замедляет административные процессы. По этой причине больница попросила людей подумать о важности обращения в отделение экстренной медицины (EMO) и проявить терпение.

«Именно потому, что процессы могли проходить не так гладко. В первую очередь мы оказывали помощь в опасных для жизни ситуациях», – пояснила Эверт.

Из-за сообщения больницы во вторник у EMO не было меньше пациентов, чем обычно, но, как сказала руководитель по связям с общественностью, день выдался спокойным.

«Во время отключения интернета эффективность работы была несколько ниже, но серьезных проблем это отключение не вызвало, поскольку коллектив больницы смог справиться с ситуацией», – подтвердила Эверт.