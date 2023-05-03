Станция по приему отходов Рахумяэ закрывается на реновацию

Как подчеркнул вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм, остальные станции по приему отходов останутся открыты. «Ко второй половине мая большинство горожан скорее всего уже завершат крупные садовые работы и работы по уборке. До закрытия станции в Рахумяэ мы успеем провести еще одну кампанию по бесплатному приему крупногабаритных отходов. Мы постараемся открыть станцию так скоро, как только это возможно», - сказал Вимм.

Основательной реновации требует опорная стена, расположенная рядом с подъездной дорогой. Для строительства новой опорной стены необходимо закрыть въезд, поэтому клиенты не смогут подъехать к станции во время ремонта. В ходе работ также будет проведена очистка территории станции от скопившегося мусора.

Директор Таллиннского центра отходов Рейн Калле выразил удовлетворенность в связи с тем, что опорную стену перестроят и въезд на станцию станет более безопасным для клиентов. «Однако закрытие самой посещаемой станции по приему отходов на это время неизбежно, потому что мы не считаем правильным перенаправление движения на узкие дорожки кладбища», - сказал Калле.

Таллиннский центр отходов рекомендует клиентам во время ремонта станции обращаться прежде всего на станцию Пальяссааре, чтобы не перегружать станции в Пярнамяэ и Пяэскюла. Работники станции Рахумяэ будут работать на других станциях, чтобы помочь им справиться с увеличившейся нагрузкой, также во время ремонта пополнится контейнерный парк станций по приему отходов.