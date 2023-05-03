Новые рейсы airBaltic из Таллинна: летний сезон открыт

В этом году путешественникам предлагаются рейсы дважды в неделю в следующих направлениях - Сплит (Хорватия), Родос (Греция), Дубровник (Хорватия) и Ираклион (Греция). Сегодня, 3 мая, из Таллинна состоялся первый прямой рейс Таллинн-Ираклион. Время полета составило четыре часа пять минут.

Коммерческий директор авиакомпании Томас Рамдал отметил: «Наша цель - предложить пассажирам ненавязчивый приятный опыт полета и неустанно улучшать авиасообщение из столиц стран Балтии. Запуская четыре новых прямых рейса, мы благодарны нашим партнерам в Эстонии за то, что это стало возможным. В течение летнего сезона в Таллинне будут базироваться три самолета airBaltic, так что, благодаря увеличению числа пассажиров, мы продолжим наблюдать за увеличением нашей доли на рынке Эстонии».