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Галерея ⟩ Королевская чета вызвала восторг у таллиннских школьников

Rus.Postimees
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Во вторник их Величества король Швеции Карл XVI Густав и королева Швеции Сильвия прибыли в Эстонию с трехдневным государственным визитом. Сегодня они посетили Гимназию Густава Адольфа.

Королевская чета встретилась в школе с детьми, которые учат шведский язык.

Гимназия Густава Адольфа – старейшая школа Эстонии и одна из самых старых в Европе, основана королем Швеции Густавом II Адольфом в 1631 году. Школа действует в исторических зданиях XIII века в Старом городе Таллинна, сказано на домашней странице учебного заведения.

В 1992 году гимназию посещала королева Швеции Сильвия.

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