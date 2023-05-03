Галерея ⟩ Королевская чета вызвала восторг у таллиннских школьников

Во вторник их Величества король Швеции Карл XVI Густав и королева Швеции Сильвия прибыли в Эстонию с трехдневным государственным визитом. Сегодня они посетили Гимназию Густава Адольфа.
Королевская чета встретилась в школе с детьми, которые учат шведский язык.
Гимназия Густава Адольфа – старейшая школа Эстонии и одна из самых старых в Европе, основана королем Швеции Густавом II Адольфом в 1631 году. Школа действует в исторических зданиях XIII века в Старом городе Таллинна, сказано на домашней странице учебного заведения.
В 1992 году гимназию посещала королева Швеции Сильвия.
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