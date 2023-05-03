Галерея ⟩ Королевская чета вызвала восторг у таллиннских школьников

Королевская чета встретилась в школе с детьми, которые учат шведский язык.

Гимназия Густава Адольфа – старейшая школа Эстонии и одна из самых старых в Европе, основана королем Швеции Густавом II Адольфом в 1631 году. Школа действует в исторических зданиях XIII века в Старом городе Таллинна, сказано на домашней странице учебного заведения.