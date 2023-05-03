Из-за отключения электричества в детский бассейн попало в 10 раз больше хлора, чем допустимо

По словам Эрго Праве, никто не пострадал, так как на момент отключения электроэнергии воспитанники детского сада и школьники ушли с занятий по плаванию. «Все прошло благополучно», — сказал генеральный директор спорткомплекса - Мы быстро докопались до сути, сразу же натянули ленты на бассейн, и никто не заходил в воду с избыточным содержанием хлора. Когда у вас есть автоматическое управление всем вашим домом, к сожалению, такое может случиться».