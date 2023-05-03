18 апреля в детском бассейне спорткомплекса Винни произошло неожиданное: содержание свободного хлора в воде превысило норму более чем в десять раз. По словам исполнительного руководителя учреждения Эрго Праве, в тот день отключали электроэнергию, после чего сломалась автоматика, и дозатор распылил в бассейн неизвестное количество хлора.
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Из-за отключения электричества в детский бассейн попало в 10 раз больше хлора, чем допустимо
По словам Эрго Праве, никто не пострадал, так как на момент отключения электроэнергии воспитанники детского сада и школьники ушли с занятий по плаванию. «Все прошло благополучно», — сказал генеральный директор спорткомплекса - Мы быстро докопались до сути, сразу же натянули ленты на бассейн, и никто не заходил в воду с избыточным содержанием хлора. Когда у вас есть автоматическое управление всем вашим домом, к сожалению, такое может случиться».
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