С 1 по 30 апреля 2023 года в Украине подтверждается гибель 11 детей. 20 несовершеннолетних получили различные ранения.
Стало известно количество детей, погибших в Украине в апреле
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обновило страшные цифры войны. В апреле 2023 года подтверждаются 665 жертв среди мирного населения Украины.
«169 убитых (72 мужчины, 60 женщин, 6 девочек, 5 мальчиков, а также 26 взрослых, пол которых пока неизвестен), и 496 раненых (157 мужчин, 111 женщин, 8 мальчиков, 7 девочек, а также 5 детей и 208 взрослых, пол которых пока неизвестен)», - сказано в новой сводке на сайте УВКПЧ.
93% убитых и раненых – жертвы применения взрывного оружия широкого действия. 7% - жертвы срабатывания мин и не разорвавшихся боеприпасов.
Общее число жертв широкомасштабной войны, которую Путин начал 24 февраля 2022 года, превысило 23 тысячи человек.
«С 24 февраля 2022 года по 1 мая 2023 года УВКПЧ зафиксировало 23 375 жертв среди гражданского населения в стране: 8 709 убитых и 14 666 раненых, - сказано в сообщении ведомства Фолькера Тюрка. - УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения».
Развязанная Путиным война России с Украиной продолжается уже 434 дня.