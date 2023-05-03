Стало известно количество детей, погибших в Украине в апреле

Александр гуляет во дворе на окраине Харькова в районе Салтовка со своей двухлетней дочерью. «Она всего боится, — грустно говорит отец, — шума, фейерверков, воздушной тревоги, но особенно взрывов. Она начинает плакать и дрожать». Помимо ежедневной угрозы обстрелов, мин и отключений электроэнергии, люди не имеют доступа к здравоохранению, образованию и предметам первой необходимости. 17 января 2023 года.

Фото: © UNICEF / UN0770709 / Filippov