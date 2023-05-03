В Юлемисте планируется построить тоннели для пешеходов и велосипедистов

В непосредственной близости от перекрестка Тартуского и Петербургского шоссе планируется построить просторные и безопасные тоннели – в результате будет обновлена городская среда и улучшатся условия передвижения пешеходов и велосипедистов.

«Проект пешеходных тоннелей важен также в контексте ориентированного на человека городского пространства и развития архитектуры. Это решение обеспечит велосипедистам и пешеходам возможность быстрого и безопасного пересечения Тартуского шоссе, создавая удобное сообщение между центром города и Юлемисте», – сказал вице-мэр Владимир Свет.

Так называемый «Тоннель №5» соединит торговый центр «Т1» с ТЦ «Юлемисте» со стороны автомобильной парковки. Он создаст удобное сообщение для велосипедистов и пешеходов, которые передвигаются между центром города и Юлемисте – в дальнейшем они смогут быстро и безопасно пересекать улицу Суур-Сыямяэ по тоннелю.

Публичная презентация проекта тоннелей состоится во вторник, 9 мая, в 17:30 на платформе Microsoft Teams. В презентации примут участие проектировщики, представители Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства и управы района Ласнамяэ.