Певкур: увеличение расходов на оборону - неизбежная цена за сохранение свободы

«Эстония и Швеция - близкие друзья, партнеры в долгосрочных проектах, а вскоре и союзники по НАТО. Вступление Швеции в НАТО повысит безопасность как в нашем регионе, так и в Европе в целом, а сотрудничество в области обороны станет более тесным, чем когда-либо прежде. Сегодня мы обсудили, какими могут быть первые шаги на суше, в воздухе и на море после вступления Швеции в альянс. Если Швеция также станет членом, Балтийское море станет внутренним морем НАТО - страны, граничащие с ним, способны успешно защищать весь регион. Цель состоит в том, чтобы возобновить соглашение о сотрудничестве в области обороны сразу после вступления Швеции в НАТО», - заявил Певкур.

Он также подтвердил, что Швеция сыграла важную роль в превращении Сил обороны Эстонии в боеспособное подразделение после восстановления независимости. «Шведы внесли свой вклад в подготовку наших офицеров, а также в оснащение Сил обороны, что было особенно необходимо в то время», - сообщил он.

Обсуждая изменения, которые принесла война в Украине, министры указали на повышение расходов на оборону. «Во время Холодной войны расходы составляли четыре процента, но в последние годы оставались на уровне одного процента или ниже. Необходимо увеличить расходы на оборону хотя бы до двух процентов, а еще лучше до 2,5 процента. Увеличение расходов на оборону - неизбежная цена за сохранение свободы», - пояснил Певкур.

Политики поделились и своими ожиданиями от саммита НАТО в Вильнюсе. «Мы ожидаем усиления оборонной позиции, принятой в Мадриде, реализованных оборонных планов, акцента на инвестициях, четкого сообщения о членстве Украины». По словам Певкура, важной темой станет и киберзащита.