После выборов в Рийгикогу лидеры месных отделений, исключенные из Эстонской консервативной народной партии (EKRE) или вышедшие сами, выявили масштабный конфликт в партии, в результате которого, по их словам, оказалось потеряно два места в округе, и, по их словам, партия потеряла преданных деятелей будущего. Только в этом году EKRE потеряла несколько сотен членов.

«Я слышала, что многие проголосовали за Партию реформ просто потому, чтобы Хельме не пришли к власти», – заявила двадцатисемилетняя Хелен Ребане, бывшая лидером молодежного движения EKRE Sinine äratus ("Синее пробуждение"), и вышедшая из партии после изгнания двух ее единомышленников. – Внутренние ссоры и то, как некоторые непрерывно кричат, что этот плохой, и тот плохой, не голосуйте за него – очевидно, что избиратели начинают думать, что если они между собой не могут поладить, то почему я должен их поддерживать?»