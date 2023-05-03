Rus.Postimees ранее сообщал, что в ночь на 3 мая неизвестный беспилотник атаковал Сенатский дворец Московского Кремля и взорвался над его куполом.
Российские власти обвиняют в этом Украину. Украина назвала происшествие «ожидаемым приемом от наших противников».
«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
На видеозаписи инцидента видно, что один из беспилотников беспрепятственно долетел до купола Сенатского дворца прямо за мавзолеем Ленина и взорвался около флагштока.
В сообщениях российских СМИ также говорится, что во время атаки президент России Владимир Путин не пострадал. В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по резиденции президента, когда и где сочтет это нужным.
Вскоре после заявления Кремля пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не атакует чужие территории: «У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль. Но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих».
Зеленский: мы не атакуем ни Путина, ни Москву
Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал атаку дронов на Кремль, в которой Россия обвинили украинские власти: «Я могу повторить этот месседж, думаю, это будет понятно для всех: мы не атакуем ни Путина, ни Москву».
Президент добавил, что Украина защищает свою территорию, и оружия не хватает даже для этого. «Поэтому мы не используем его где-либо еще», – добавил Зеленский, который сегодня находится с визитом в Финляндии.