«Новости в 7» за 3 мая: все на толоки «Сделаем!», миллион на спорт и культуру в Ида-Вирумаа, новые технологии для фермеров и садоводов и возвращение шедевра на родину через 500 лет

Сегодня в выпуске:

- Шестого мая по всей Эстонии вновь пройдут акции Дня полезных дел "Сделаем!". Наша корреспондент выяснила, на каких объектах будет сфокусировано мероприятие, сколько человек примет участие в толоках и можно ли еще на них зарегистрироваться?

- Сообщения по стране: почему отменяется режим готовности к чрезвычайной ситуации, какая государственная услуга будет отменена с ноября и неожиданная статистика пересечения российской границы жителями Эстонии

- Государство выделит в этом году на поддержку культурных и спортивных мероприятия в Ида-Вирумаа почти в три раза больше средств, чем обычно. Как получить пособие и кто может о нем ходатайствовать?

- Рост цен на продукты питания привел к росту интереса жителей Эстонии к занятиям садоводством и выращиванием овощей и фруктов. Какие современные технологии и механизмы доступны для фермеров и огородников, узнавал наш корреспондент

- Новости со всего света: трагический инцидент со стрельбой в школе в Белграде, виновники голодной смерти десятков жителей Кении предстали перед судом и почему власти США направили армейские подразделения на границу с Мексикой

- В Таллинне открылась выставка, посвященная творчеству и работам знаменитого средневекового художника Михкеля Зиттова и его современников. В эстонскую столицу впервые прибыли несколько уникальных произведений из разных стран Европы, представляющие интерес не только для исследователей, но и для широкой публики