В марте упадок промышленного производства усилился

Объем промышленного производства1 в марте сократился почти во всех отраслях обрабатывающей промышленности. По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, среди наиболее весомых отраслей рост наблюдался лишь в сфере производства продуктов питания (1,0%), сланцевого масла (18,5%), а также транспортных средств, прицепов и полуприцепов (2,4%). Среди наиболее весомых отраслей сокращение было в обработке древесины (23,3%), производстве электрооборудования (3,6%), изделий из металла (13,9%) и электронного оборудования (5,4%).

«Самое значительное снижение начиная с конца 2022 года наблюдается в производстве бумаги и изделий из бумаги, где в марте оно достигло 47,5%», — добавила Хелле Бундер.

По сравнению с мартом 2022 года продажа продукции2 в обрабатывающей промышленности сократилась в марте 2023 года в текущих ценах и согласно календарно откорректированным данным на 5,3%. Продажа продукции на внутреннем рынке уменьшилась на 12,2%, продажа на экспорт — на 0,9%.

На внешнем рынке было продано 69,3% общего объема продукции обрабатывающей промышленности.

Согласно сезонно откорректированным данным, в марте 2023 года общие объемы промышленного производства уменьшились по сравнению с февралем на 0,9%, а в обрабатывающей промышленности на 2,0%.

В сфере энергетики производство электроэнергии количественно (MВт-ч) уменьшилось по сравнению с мартом 2022 года на 35,4%, а производство тепла — на 3,7%.

1 Индекс объема промышленной продукции — индекс, который демонстрирует изменение объема промышленной продукции в постоянных ценах по сравнению с базовым периодом. Для расчета постоянных цен продукции используется индекс цен производителей.

2 Индекс промышленного оборота — индекс, который демонстрирует изменение стоимости проданной промышленной продукции в текущих ценах по сравнению с базовым периодом.

Промышленность – крупнейший сектор экономики и важный двигатель экономического роста. Индекс промышленного производства охватывает экономические показатели трех отраслей: горнодобывающей промышленности, энергетики и обрабатывающей промышленности.