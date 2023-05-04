В марте упадок промышленного производства усугубился

По данным Департамента статистики, промышленные предприятия произвели в марте 2023 года продукции в постоянных ценах на 12,6% меньше, чем в этом же месяце 2022 года. Производство сократилось во всех трех секторах — в энергетике на 18,5%, в обрабатывающей промышленности на 11,9% и в горнодобывающей промышленности на 14,9%.
Объем промышленного производства1 в марте сократился почти во всех отраслях обрабатывающей промышленности. По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, среди наиболее весомых отраслей рост наблюдался лишь в сфере производства продуктов питания (1,0%), сланцевого масла (18,5%), а также транспортных средств, прицепов и полуприцепов (2,4%). Среди наиболее весомых отраслей сокращение было в обработке древесины (23,3%), производстве электрооборудования (3,6%), изделий из металла (13,9%) и электронного оборудования (5,4%).
«Самое значительное снижение начиная с конца 2022 года наблюдается в производстве бумаги и изделий из бумаги, где в марте оно достигло 47,5%», — добавила Хелле Бундер.
По сравнению с мартом 2022 года продажа продукции2 в обрабатывающей промышленности сократилась в марте 2023 года в текущих ценах и согласно календарно откорректированным данным на 5,3%. Продажа продукции на внутреннем рынке уменьшилась на 12,2%, продажа на экспорт — на 0,9%.
На внешнем рынке было продано 69,3% общего объема продукции обрабатывающей промышленности.
Согласно сезонно откорректированным данным, в марте 2023 года общие объемы промышленного производства уменьшились по сравнению с февралем на 0,9%, а в обрабатывающей промышленности на 2,0%.
В сфере энергетики производство электроэнергии количественно (MВт-ч) уменьшилось по сравнению с мартом 2022 года на 35,4%, а производство тепла — на 3,7%.
1 Индекс объема промышленной продукции — индекс, который демонстрирует изменение объема промышленной продукции в постоянных ценах по сравнению с базовым периодом. Для расчета постоянных цен продукции используется индекс цен производителей.
2 Индекс промышленного оборота — индекс, который демонстрирует изменение стоимости проданной промышленной продукции в текущих ценах по сравнению с базовым периодом.
Промышленность – крупнейший сектор экономики и важный двигатель экономического роста. Индекс промышленного производства охватывает экономические показатели трех отраслей: горнодобывающей промышленности, энергетики и обрабатывающей промышленности.
Департамент статистики собирает и анализирует данные для проведения статистической работы «Индекс объема промышленной продукции» по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущей ситуации в экономике Эстонии.