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Чемпионка Эстонии Полина Мурашко: сейчас главное гимнастика

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Полина Мурашко.
Полина Мурашко. Фото: Instagram

Всем поклонникам художественной гимнастики в Эстонии знакомо имя Полины Мурашко. На завершившемся недавно чемпионате Эстонии она заняла первое место, став абсолютной чемпионкой страны в этом виде спорта.

Причем для Полины это не первый титул абсолютной чемпионки в карьере – в 2021 году она уже его завоевывала. В прошлом году уступила его Мелани Келер, а сейчас вновь вернулась на высшую ступеньку подиума.

Гимнастка уже закончила школу, но четких планов на будущее еще нет – впереди поступление в университет, а сейчас она полностью сконцентрирована на спортивной карьере.

- Вам еще не надоело соревноваться? Вы же очень титулованная спортсменка, второй раз становитесь абсолютной чемпионкой Эстонии.

- Нет, это не надоедает. И соревнования всегда интересны.

- Вы наблюдаете за работой конкуренток? Оцениваете их выступления?

- На соревнованиях точно нет. Во-первых, я прежде всего, соревнуюсь сама с собой. Мне главное самой хорошо выступить. Во-вторых, когда мы соревнуемся, наблюдать за выступлениями других девочек физически нет времени – интервалы между выступлениями очень короткие. Ну и третье – я не смотрю на других, а работаю, сама оцениваю свои возможности. В обычной жизни, конечно, смотрю какие-то выступления топовых спортсменок, это интересно, но чтобы целенаправленно отслеживать – нет, такого нет.

- Со скольки лет вы занимаетесь гимнастикой?

- С трех.

- То есть уже 16 лет в спорте. Не было желания бросить?

- Нет. Иногда бывает тяжеловато, но все равно занимаюсь. Это характер – я настолько увлекаюсь, что могу себя загнать. Это такая черта характера, которая иногда мешает. Но тренер рядом и мы вместе обычно смотрим и корректируем нагрузку.

- У спортсменов она обычно огромная.

- Да, как правило, я занимаюсь каждый день и раз в неделю выходной. Перед соревнованиями нагрузка возрастает, в зале по пять часов иногда провожу. Но на самом деле, каждый раз по-разному, никаких четких рамок нет.

- Вы сказали, что можете увлечься тренировками и себя загнать, то есть переутомиться.

- Сейчас я уже стала старше, пришел опыт и я стала более разумно подходить к тренировкам, распределять ресурс.

- А когда пришло понимание того, что вы серьезная спортсменка?

- Наверное, в 11-12 лет. Я тогда начала осознанне тренироваться, серьезнее подходить к занятиям. В 13 лет уже выехала на чемпионат Европы. Там призового места не заняла, но появился опыт.

- Какой год был самым запоминающимся для вас в плане достижений?

- Запомнился 2019-й. Он оказался очень успешным. Я много ездила, занимала призовые места. Выиграла чемпионат Эстонии, завоевала две бронзовые медали на Гран-при Израиля, хотя на тех соревнованиях мне было очень непросто: на моем выступлени не заиграла музыка, пришлось полтора часа ждать, чтобы выступить. Но получилось! В том же году я выступала и на юниорском чемпионате мира, попала в финал (программы с мячом и булавами), заняла четвертое и пятое места.

- Вам не показалось это обидным? В шаге от призовых же.

- Ни в коем случае! Это прекрасный результат. Чемпионат мира же! Наоборот, я была в шоке, не ожидала таких мест. Так что осталась очень довольна.

- Вас часто узнают на улице? Как вы относитесь к своему звездному статусу?

- Очень спокойно к этому отношусь. Иногда узнают дети, в основном из мира гимнастики, просят автографы. Это очень приятно, конечно. Но в целом никакой звездной болезни у меня нет, я просто делаю свою работу.

- Как вы отдыхаете?

- Ой, я тренируюсь практически все время. В те моменты, когда есть возможность выдохнуть, общаюсь с друзьями. А так обычно очень плотный график и такой своеобразный день сурка, одна и та же рутина, все подчинено графику.

- Я вижу, что вы достаточно закрытый человек, это действительно так или мне кажется?

- Да, я довольно закрытый человек, про личную жизнь очень не люблю рассказывать.

- Тогда последний самый, наверное, рутинный для вас вопрос. Вы уже знаете, чем будете заниматься по завершении карьеры?

- Если честно, то нет. Я планы не строю, жизнь очень быстро меняется, поэтому живу в моменте. Сейчас главное гимнастика.

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