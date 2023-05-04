Чемпионка Эстонии Полина Мурашко: сейчас главное гимнастика

Причем для Полины это не первый титул абсолютной чемпионки в карьере – в 2021 году она уже его завоевывала. В прошлом году уступила его Мелани Келер, а сейчас вновь вернулась на высшую ступеньку подиума.

Гимнастка уже закончила школу, но четких планов на будущее еще нет – впереди поступление в университет, а сейчас она полностью сконцентрирована на спортивной карьере.

- Вам еще не надоело соревноваться? Вы же очень титулованная спортсменка, второй раз становитесь абсолютной чемпионкой Эстонии.

- Нет, это не надоедает. И соревнования всегда интересны.

- Вы наблюдаете за работой конкуренток? Оцениваете их выступления?

- На соревнованиях точно нет. Во-первых, я прежде всего, соревнуюсь сама с собой. Мне главное самой хорошо выступить. Во-вторых, когда мы соревнуемся, наблюдать за выступлениями других девочек физически нет времени – интервалы между выступлениями очень короткие. Ну и третье – я не смотрю на других, а работаю, сама оцениваю свои возможности. В обычной жизни, конечно, смотрю какие-то выступления топовых спортсменок, это интересно, но чтобы целенаправленно отслеживать – нет, такого нет.

- Со скольки лет вы занимаетесь гимнастикой?

- С трех.

- То есть уже 16 лет в спорте. Не было желания бросить?