Жертвы расширения полигона Нурсипалу получат достойную компенсацию

Люди, чье имущество находится в зоне расширения полигона Нурсипалу, уже почти полгода живут с осознанием того, что в ближайшее время им придется продать свой дом, дачу, пашню или лес государству. Однако до сих пор неясно, насколько высоко государство ценит их имущество и можно ли найти ему достойную замену.
«Я надеялся, что с войной в Украине что-то произойдет к весне, что план расширения будет отозван, но, похоже, эта война не скоро закончится», - говорит Тарви Туусис (53 года), проживающий в деревне Циргупалу. Он - один из 21 вынужденного продать свое жилье государству в связи с расширением учебного полигона Сил обороны.