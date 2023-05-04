Жертвы расширения полигона Нурсипалу получат достойную компенсацию

Люди, чье имущество находится в зоне расширения полигона Нурсипалу, уже почти полгода живут с осознанием того, что в ближайшее время им придется продать свой дом, дачу, пашню или лес государству. Однако до сих пор неясно, насколько высоко государство ценит их имущество и можно ли найти ему достойную замену.