Обыгравшая «Пайде» «Левадия» остается лидером турнирной таблицы

Хотя «Левадия» полностью контролировала первую половину матча на Sportland Arena, их голы были забиты в начальном моменте. На 20-й минуте Вукашин Латинович забил с углового, а спустя еще восемь минут - со штрафного.

Во втором тайме матч шел на равных, но «Пайде» все же не сумел забить «Левадии» ни одного гола. Итоговый счет составил 2:0.

«План, с которым мы вышли на матч, не сработал. «Левадия» внесла в игру команды коррективы, которые оказались эффективными. Могу посыпать голову пеплом из-за того, что наша стратегия не оправдалась, - сказал главный тренер пайдесцев Карел Воолайд в интервью ETV2. – Во втором тайме мы немного изменили тактику и матч пошел на равных. Мы вернули игру, но забить не смогли, к сожалению».

Кроме «Левадии», победу отмечала и таллиннская «Флора», обыгравшая в тот же день тартускую «Таммеку» со счетом 3:0.