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Бывший штурман разбившегося Крэйга Брина выступит на ралли в Португалии

rus.postimees.ee
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Джеймс Фултон.
Джеймс Фултон. Фото: M-Sport Ford

Джеймс Фултон, последний штурман разбившегося в аварии гонщика Крэйга Брина, возвращается на чемпионат мира – он станет штурманом легендарного Криса Мика.

Мик продолжил начатое Брином в команде Hyundai, и примет участие в чемпионате Португалии. В прошлые выходные он выиграл третий этап Ралли д'Абоборейра с Олой Флене, но сейчас решил выступать с Фултоном весь оставшийся сезон.

«Последние недели были очень сложными, но я чувствую, что готов вернуться в гонки, - сказал Фултон в интервью порталу Dirtfish. – Это было непростое решение, но я обсуждал это и с семьей Крэйга. Мы решили, что он хотел бы этого».

«Мы начали этот чемпионат вместе с Крэйгом и я чувствую, что лучшим способом почтить его память было бы завершение начатого», - добавил он.

Мик и Фултон примут участие в португальском этапе чемпионата мира в зачете WRC2. Это первый старт Мика в серии ЧМ после 2019 года, когда он ездил в команде Toyota.

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