Бывший штурман разбившегося Крэйга Брина выступит на ралли в Португалии

Мик продолжил начатое Брином в команде Hyundai, и примет участие в чемпионате Португалии. В прошлые выходные он выиграл третий этап Ралли д'Абоборейра с Олой Флене, но сейчас решил выступать с Фултоном весь оставшийся сезон.

«Последние недели были очень сложными, но я чувствую, что готов вернуться в гонки, - сказал Фултон в интервью порталу Dirtfish. – Это было непростое решение, но я обсуждал это и с семьей Крэйга. Мы решили, что он хотел бы этого».

«Мы начали этот чемпионат вместе с Крэйгом и я чувствую, что лучшим способом почтить его память было бы завершение начатого», - добавил он.