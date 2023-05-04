Чт, 4.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Подарок покупателю квартиры: кухню дарили, парковку с кладовкой тоже, а что теперь?

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Новый жилой микрорайон Luige Kodud.
Новый жилой микрорайон Luige Kodud. Фото: Scandium Kinnisvara

Покупатели жилья в новом микрорайоне Luige Kodud в Харьюмаа получат в подарок необычный электрический велосипед Hagen.

Эстонский производитель электровелосипедов Hagen Bikes и застройщики Scandium и Everaus подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве с целью продвижения зеленого движения в Харьюмаа.

В специальном отсеке велосипеда могут поместиться двое маленьких детей, но его также можно с успехом использовать для перевозки вещей или доставки домой покупок из магазина. Scandium и Everaus подарят каждому новому покупателю квартиры в микрорайоне Luige Kodud электровелосипед с боксом, подходящим для конкретной семьи. По специальному заказу Hagen производит велосипеды, в которых можно разместить до четырех маленьких путешественников.

Руководитель Scandium Kinnisvara МайдоЛюйсте на велосипеде Hagen Bikes.
Руководитель Scandium Kinnisvara МайдоЛюйсте на велосипеде Hagen Bikes. Фото: Hagen Bikes, Scandium Kinnisvara, Everaus Kinnisvara

Микрорайон Luige Кodud, строящийся недалеко от Таллинна, будет состоять из 20 многоквартирных домов с террасами почти на 90 квартир. Кроме того, будут построены: детский сад, зеленые зоны для проведения досуга и променад вдоль поселка.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх