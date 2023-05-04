Подарок покупателю квартиры: кухню дарили, парковку с кладовкой тоже, а что теперь?

В специальном отсеке велосипеда могут поместиться двое маленьких детей, но его также можно с успехом использовать для перевозки вещей или доставки домой покупок из магазина. Scandium и Everaus подарят каждому новому покупателю квартиры в микрорайоне Luige Kodud электровелосипед с боксом, подходящим для конкретной семьи. По специальному заказу Hagen производит велосипеды, в которых можно разместить до четырех маленьких путешественников.