Wolt расширил свою деятельность еще на два города в Ида-Вирумаа

«В Ида-Вирумаа мы уже осуществляем доставку в Нарве и Нарва-Йыэсуу, поэтому я верю, что расширение в этом регионе еще больше оживит местное предпринимательство даст возможность курьерам получать доход и сделает повседневную жизнь людей более комфортной», – сказала руководитель Wolt в странах Балтии Лийз Ристал.

«До сих пор жители различных городов очень тепло принимали нашу услугу и это дает нам уверенность расширяться в других местах. В феврале прошлого года мы стали предлагать свою услугу в Нарве, а также осуществлять доставку на дом в Нарва-Йыэсуу. Тогда мы увидели, что спрос на заказы и курьерскую работу в этом регионе большой, поэтому решили усилить свои позиции в Ида-Вирумаа», – отметила Ристал.

По ее словам, пока рано объявлять всех партнеров в Йыхви и Кохтла-Ярве, потому что переговоры еще продолжаются. «Однако сейчас мы расширяемся таким образом, что розничных торговцев на платформе будет больше, чем кафе и ресторанов», – заявила Ристал, перечислив такие названия как как Rikets Lilled, АЗС Alexela и продуктовый магазин Coop.

Из мест общепита на платформу выходят, например, Monk, Bon Appetit и Ocean. «С Monk у нас плодотворное сотрудничество в Нарве, приятно, что теперь одно будет таким же в Йыхви», – добавила Ристал.

Приход Wolt в Йыхви и Кохтла-Ярве дает людям возможность зарабатывать в качестве курьера. «Интерес к работе курьером Wolt был всегда, потому что у нас есть возможность подписать договор подряда. Многие наши курьеры пользуются этим», – сказал Ристал. Договор подряда позволяет курьерам Wolt платить подоходный, социальный и налог по страхования от безработицы.