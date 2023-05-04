Холода не отступают: полиция пока не будет штрафовать водителей за зимнюю резину

Поскольку в начале мая в Эстонии сохранится прохладная, местами зимняя погода, полиция пока не будет штрафовать водителей автомобилей с шипованной резиной, хотя сезон эксплуатации шипованных покрышек официально завершился 1 мая.
Как пояснил руководитель службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Таави Кирсс, полиция также следит за погодными условиями и, учитывая нынешние довольно низкие температуры воздуха, за езду на шипованных шинах никого штрафовать не станут.
«Безопасность прежде всего. Мы общаемся с водителями и, как только появится надежда, что установится стабильная теплая погода, мы тогда посоветуем им задуматься о замене шин», - сказал Кирсс агентству BNS.
Он добавил, что пока на улице минусовая температура и идет снег или мокрый снег, настоятельно не рекомендуется выезжать на автомобиле с летней резиной. «Сейчас по возможности отдайте предпочтение общественному транспорту или отложите поездку до потепления», - призвал Кирсс.
По прогнозам, вплоть до воскресенья в Эстонии ночная температура воздуха местами будет снижаться до -5 градусов, пройдет снег и мокрый снег, возможно образование наледи на проезжей части.