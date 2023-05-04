Любить нельзя воспитывать: в Таллинне выступит известный педагог Дима Зицер

6 мая в 16 часов на площадке кинотеатра «Сыпрус» выступит известный педагог и социальный психолог Дима Зицер. Идеолог и практик неформального образования, основатель и ведущий множества образовательных проектов, блогер, стример, писатель поделится секретами воспитания.
Выступление Димы Зицера – это настоящее педагогическое шоу для всех неравнодушных педагогов и родителей! Праздник, в ходе которого легко, весело и будто бы сами собой находятся ответы на самые насущные и сложные вопросы. Для Зицера не существует «неразрешимых» вопросов. Приходите — и убедитесь в этом сами!
Дима Зицер приглашает всех, кто хочет узнать:
• Как сделать совместную жизнь с детьми комфортной, яркой и счастливой
• Как не мучать детей и самих себя
• Как научиться лучше понимать себя и своих детей
• Как посвятить время самим себе и своим самым любимым людям
• Как научиться реагировать на надоевшие ситуации по-новому
• Как начать наконец-то получать от отношений с ребенком настоящее удовольствие
Часто кажется, что родительство вместе с теплом и любовью приносит в нашу жизнь немало проблем. Необходимость воспитывать порой превращается в настоящее детско-родительское противостояние.
Но что, если можно по-другому? Что, если можно не бороться, не воспитывать, а просто любить?! «Неужели такое возможно?» - спросите вы. Еще как!
Ответы на эти и другие вопросы вы получите на встрече с Димой Зицером — известным педагогом, директором Института Неформального образования и школы «Апельсин», автором книг «Свобода от воспитания», «(не)зачем идти в школу», «О бессмысленности воспитания подростков» и др., а также ведущим популярной еженедельной программы и одноименной книги «Любить нельзя воспитывать».
Стоимость билета: 30 евро.
Все средства, собранные с продажи билетов, будут направлены в украинский фонд monstrov.org
На входе мы попросим вас показать подтверждение покупки.
Организатор мероприятия - Reforum Space Tallinn.