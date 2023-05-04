Из-за резкого маневра водителя один из лучших тренеров Европы едва не свернул шею

Главный тренер анканрской команды Turk Telekom получил травму накануне финальной игры Еврокубка с командой Gran Canaria. Несчастье случилось в автобусе, который вез команду на тренировку накануне матча – поведение водителя стало причиной проблем.

Водитель сделал звук радио настолько громким, что это стало мешать игрокам и тренерам. Кан попросил убавить громкость, но в тот момент водитель начал очень резко тормозить и в итоге главный тренер по инерции врезался в лобовое стекло.

«Тренер разбил голову, врезавшись в стекло, также он повредил шею. Тем не менее, он решил участвовать в тренировке и ему надели специальный шейный воротник. Однако позже его на носилках отвезли в больницу», - прокомментировал менеджер Turk Telekom Ондер Кульчебас.

«У него серьезная травма. Я не хочу обвинять Еврокубок или Гран-Канарию, но человек, который за это отвечает, должен за все заплатить».

Кан, которого на прошлой неделе признали лучшим тренером Еврокубка, смог принять участие в финальном матче. К сожалению, ему не удалось привести свою команду к победе в Еврокубке, что принесло бы с собой и путёвку в Евролигу. Gran Canaria выиграла финал Еврокубка со счетом 71:67.