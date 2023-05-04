Считающемуся одним из лучших тренеров по волейболу Эрдему Кану пришлось накануне одного из важнейших матчей сезона отправиться в больницу.
Из-за резкого маневра водителя один из лучших тренеров Европы едва не свернул шею
Главный тренер анканрской команды Turk Telekom получил травму накануне финальной игры Еврокубка с командой Gran Canaria. Несчастье случилось в автобусе, который вез команду на тренировку накануне матча – поведение водителя стало причиной проблем.
Водитель сделал звук радио настолько громким, что это стало мешать игрокам и тренерам. Кан попросил убавить громкость, но в тот момент водитель начал очень резко тормозить и в итоге главный тренер по инерции врезался в лобовое стекло.
«Тренер разбил голову, врезавшись в стекло, также он повредил шею. Тем не менее, он решил участвовать в тренировке и ему надели специальный шейный воротник. Однако позже его на носилках отвезли в больницу», - прокомментировал менеджер Turk Telekom Ондер Кульчебас.
«У него серьезная травма. Я не хочу обвинять Еврокубок или Гран-Канарию, но человек, который за это отвечает, должен за все заплатить».
Кан, которого на прошлой неделе признали лучшим тренером Еврокубка, смог принять участие в финальном матче. К сожалению, ему не удалось привести свою команду к победе в Еврокубке, что принесло бы с собой и путёвку в Евролигу. Gran Canaria выиграла финал Еврокубка со счетом 71:67.
Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, kafileyi taşıyan otobüsün şoförünü ikaz etmek için ayağa kalktığında şoförün kasıtlı olarak ani fren yapması sonucunda kafasını cama vurdu. Çarpmanın şiddetiyle otobüsün ön camı kırıldı.— VOLE (@VOLEapp) May 3, 2023
Boyunlukla antrenmana çıkan Can, sonrasında sedyeyle… pic.twitter.com/NImZtn1PV6