КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ В канун Дня победы россиян приучают к мысли, что победы не будет

Дроновая атака на Кремль в любом случае является хорошим сигналом для Украины

Наряду с версией о том, что дроновая атака на Кремль - это провокация России, которая должна стать прологом к очень большим гадостям с ее стороны, довольно часто высказывались и две другие. Одна из них практически полностью совпадала с кремлевской трактовкой событий, но с той, конечно, поправкой, что осуждающие российскую военную агрессию люди называли произошедшее не терактом, а блестящей операцией Киева, показавшей беспомощность противника в защите неба даже над его столицей. Другая тоже сводилась к тому, что атака на Кремль - реальная, а не постановочная, но почетная ответственность за нее в рамках этой версии возлагалась, условно говоря, на «российских партизан».

Это удивительно, но в действительности все эти версии, включая даже ту, что сводится к российской провокации, можно интерпретировать как позитивный сигнал для Украины. Если за атакой действительно стоят украинцы или же какие-то силы собственно российского сопротивления путинскому режиму, то взрыв над Кремлем и впрямь очень красноречиво указывает на исключительную уязвимость ключевых фигур этого режима и на слабость российского «воздушного щита».