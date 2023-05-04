КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ В канун Дня победы россиян приучают к мысли, что победы не будет

В дроновой атаке на Кремль, совершенной в ночь на среду, немалое количество аналитиков заподозрило провокацию ФСБ, с помощью которой Россия может совершить в канун 9 мая - в режиме «акций возмездия» - очередные массированные удары по Украине. Однако если эта атака - действительно дело рук ФСБ, у нее могут быть и совсем другие цели. Россиянам нужно как-то объяснить, почему празднование 9 мая нынче в стране будет крайне скромным, и атака на Кремль тут может помочь, пишет журналист Павел Соболев.
Российские власти днем 3 мая сообщили, что в ночь на среду Кремль был атакован двумя беспилотными летательными аппаратами. Москва обвинила в случившемся украинские спецслужбы, было объявлено, что беспилотники уничтожены, но никаких объяснений тому, как дронам удалось проникнуть в тщательно охраняемое воздушное пространство в центре Москвы и оказаться над куполом Сенатского дворца Кремля, предложено не было.
Сразу после публикации первых сообщений об этой атаке, сопровождавшихся видеокадрами с пролетом дрона над куполом и взрывом (во время которого, как видно на записи, по куполу поднимаются два человека), самыми разными экспертами стали высказываться предположения, что вся эта история является постановкой российских спецслужб, самая вероятная цель которой - создать ложный повод для какой-то масштабной «акции возмездия» в Украине и преподнести ее населению РФ в качестве чего-то вроде подарка к 9 мая.
Уже очень долгое время российская пропаганда не может предложить своей аудитории никаких свежих сюжетов о победной поступи т. н. СВО, в то же самое время все звучнее становятся разговоры о неизбежности скорого украинского контрнаступления. Многим наблюдателям, скептически воспринявшим утверждения российских властей о «попытке Украины организовать покушение на Путина», показалось, что Россия формирует подходящий фон для новых сокрушительных ударов по Украине, которые должны именно в преддверии 9 мая убедить россиян в том, что военная кампания России в Украине «идет по плану».
Дроновая атака на Кремль в любом случае является хорошим сигналом для Украины
Наряду с версией о том, что дроновая атака на Кремль - это провокация России, которая должна стать прологом к очень большим гадостям с ее стороны, довольно часто высказывались и две другие. Одна из них практически полностью совпадала с кремлевской трактовкой событий, но с той, конечно, поправкой, что осуждающие российскую военную агрессию люди называли произошедшее не терактом, а блестящей операцией Киева, показавшей беспомощность противника в защите неба даже над его столицей. Другая тоже сводилась к тому, что атака на Кремль - реальная, а не постановочная, но почетная ответственность за нее в рамках этой версии возлагалась, условно говоря, на «российских партизан».
Это удивительно, но в действительности все эти версии, включая даже ту, что сводится к российской провокации, можно интерпретировать как позитивный сигнал для Украины. Если за атакой действительно стоят украинцы или же какие-то силы собственно российского сопротивления путинскому режиму, то взрыв над Кремлем и впрямь очень красноречиво указывает на исключительную уязвимость ключевых фигур этого режима и на слабость российского «воздушного щита».
Однако и предположение о том, что удар по куполу - это спектакль, поставленный ФСБ, тоже может приводить к достаточно благоприятным для Украины выводам. Вполне вероятно, что подлинная цель этого спектакля, устроенного за несколько дней до 9 мая, вовсе не в том, чтобы добавить этой дате вкус какой-то свежей военной победы; возможно, населению России просто нужно дать хоть какие-то объяснения тому, почему в этот раз отмечание 9 мая будет иметь очень скромный размах.
России стыдно проиграть Украине, но не так уж и стыдно проиграть Западу
Настаивая на украинском «происхождении» атаки на Кремль, Москва словно подтверждает, что враг, с которым Россия воюет, отнюдь не беспомощен и не слаб, и к угрозам с его стороны нужно относиться со всей серьезностью. Разумеется, Россия никак не готова признать за такого могущественного врага Украину, поэтому не случайно все настойчивее российская пропаганда повторяет мантру о том, что Украина - это, по сути, лишь инструмент, управляя которым с Россией воюет все НАТО, весь Запад.
Признать силу такого противника на эмоциональном уровне для поддерживающих войну россиян гораздо легче, поэтому последние действия Кремля, включая и предполагаемый дроновый фарс, можно вполне интерпретировать как этапы подготовки российского населения к принятии мысли о возможности поражения (конечно, в войне не с Украиной, а именно с Западом).
Строго говоря, Россия уже столько раз подвергала чудовищным бомбардировкам и ракетным ударам украинские города, не утруждая себя подбором ситуативной аргументации, что не очень понятно, зачем бы Россия стала сейчас заморачиваться получением для таких ударов обоснований, ведь цивилизованный мир уже и так вынес путинскому режиму вердикт: и ордером на арест Путина, и признанием России страной-террористом. Кажется куда более правдоподобным, что Кремль сейчас ищет способы наиболее удобоваримо скормить людям неизбежное отступление РФ с занимаемых рубежей.
Ряд западных СМИ со ссылкой на свои источники в России сообщали о том, что на российских федеральных каналах тема украинского контрнаступления не только больше не табуирована, но и чуть ли не приоритетна к освещению, с упором, правда, на то, что Запад усиливает и усиливает оружейные поставки Киеву. На создаваемом таком эмоциональном фоне пребывания России в состоянии «войны со всем миром» уже проще объяснять народу отказы от «Бессмерных полков» и парадных шествий в регионах, а проведение «вопреки всему» парада в Москве 9 мая преподносить как чуть ли не проявление героизма.
Путин не называл войну войной, не назовет и поражение поражением
Разумеется, то поражение, к которому российская власть может уже приучать российских граждан, никогда не будет названо поражением (как война не называлась войной), и пока оно в представлениях Путина и его самого ближайшего окружения наверняка не выглядит таким, каким оно выглядит в твердых ожиданиях и намерениях Украины, а также надеждах ее союзников.
Трудно себе представить, чтобы Путин допускал в своем сознании деоккупацию Крыма, также наверняка крайне важной задачей даже при самых худших для российских войск сценариях будет оставаться сохранение под российским контролем хотя бы какой-то части Донецкой и Луганской областей Украины, ведь в противном случае Путину пришлось бы признать, что главная задача его гибридных и прямых агрессий - «защита народа Донбасса» - не выполнена, а такое признание выступило бы для него слишком высоким репутационным риском.
Очевидно, заморозка войны на таких позициях становится первоочередной задачей путинского режима, и хотя такие позиции совершенно неприемлемы для Украины, даже эти позиции российскому диктатору, в феврале 2022 года собиравшемуся взять Киев за три дня, не так уж просто обставить в глазах соотечественников как приемлемые. При этом в определенном успехе украинского контрнаступления, похоже, все меньше сомневаются даже в самом Кремле, поэтому к неизбежной сдаче позиций просто нельзя не готовить особый пропагандистский соус, во вкусовой палитре которого «укронацистов» начинает перебивать «исторически желающий уничтожить Россию Запад».
Все отдают себе отчет в том, что взять Киев в феврале 2022 года за три дня не удалось, а через 14,5 месяцев войны надежды завоевать всю Украину выглядят необратимо провалившимися. Вероятно, с точки зрения российской власти, смягчить эффект от этого неприятного для Путина несоответствия между планами и реальностью в канун 9 мая 2023 года можно новостными заголовками в духе «Путин не пострадал при атаке на Кремль».
Ведь не только глумящиеся над Путиным приверженцы ценностей свободного мира, но и сами путинские пропагандисты напоминают сейчас о том, что Москву с воздуха в предыдущий раз атаковали в 1942 году. Разница, правда, в том, что в глазах свободного мира атака на Сенатский купол Кремля предельно окарикатуривает Путина, а путинский агитпроп с помощью таких исторических ассоциаций изо всех сил старается лепить из Путина борца с тем же самым злом, с которым русский народ сражался 80 лет назад.