КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Уровень свободы прессы в Эстонии снизился вдвое

Гораздо большую тревогу, чем строчка в рейтинге - которое подтверждает наше место в высшей лиге - вызывает тот факт, что мы с треском провалились по трем из пяти показателей, оценивающих свободу прессы. Существенно ухудшилась не только правовая среда, но и политическая обстановка, а также сама безопасность журналистики.

В прошлом году Эстония была в первой шестерке по четырем показателям свободы прессы. Сейчас все оценки оказались в интервале между 9 и 20 строчками. Стоит задаться вопросом: почему так случилось?

Напомним, что в прошлом году Эстония ощутимо поднялась в рейтинге. Но едва эта новость была опубликована, как государственная прокуратура подала иск в отношении двух журналистов Eesti Ekspress за раскрытие обстоятельств досудебного уголовного производства.

На сегодняшний день дело было рассмотрено в нескольких инстанциях, Верховный суд не согласился с наложенным на журналистов штрафом. Удивительно, как активно прокуроры разных уровней соглашались во мнении о том, что у прокуратуры есть неукоснительное право контролировать публикацию данных досудебного производства. А вот интерес общественности в данном случае не учитывался.