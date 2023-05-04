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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Уровень свободы прессы в Эстонии снизился вдвое

Postimees
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Фото: Eero Vabamägi
  • Когда журналистам угрожают крупными штрафами, смелость улетучивается.
  • Растет уровень самоцензуры - многие расследования остаются неопубликованными.
  • В журналистике случаются ошибки, как в любой работе.

В рейтинге свободы прессы «Журналистика без границ» за 2023 год Эстония заняла восьмое место, снизившись на четыре строчки.

Гораздо большую тревогу, чем строчка в рейтинге - которое подтверждает наше место в высшей лиге - вызывает тот факт, что мы с треском провалились по трем из пяти показателей, оценивающих свободу прессы. Существенно ухудшилась не только правовая среда, но и политическая обстановка, а также сама безопасность журналистики.

В прошлом году Эстония была в первой шестерке по четырем показателям свободы прессы. Сейчас все оценки оказались в интервале между 9 и 20 строчками. Стоит задаться вопросом: почему так случилось?

Напомним, что в прошлом году Эстония ощутимо поднялась в рейтинге. Но едва эта новость была опубликована, как государственная прокуратура подала иск в отношении двух журналистов Eesti Ekspress за раскрытие обстоятельств досудебного уголовного производства.

На сегодняшний день дело было рассмотрено в нескольких инстанциях, Верховный суд не согласился с наложенным на журналистов штрафом. Удивительно, как активно прокуроры разных уровней соглашались во мнении о том, что у прокуратуры есть неукоснительное право контролировать публикацию данных досудебного производства. А вот интерес общественности в данном случае не учитывался.

Проблемы кроются еще глубже. Журналисты все чаще подвергаются нападкам с целью защиты источников информации. Претензии к тому, что написано в пресс-релизе, могут быть направлены против конкретного журналиста, его опубликовавшего. Так, например, глубокое недоумение вызвало заявление одного из государственных судей о том, что даже телеведущий, читающий объявления, «несет ответственность за сказанное» и может стать фигурантом дела о защите чести и достоинства.

Общество, умеющее обнажать свои болевые точки, остается здоровым.

Если вынести за рамки обсуждения вопрос о том, нужно ли что-то в уточнять в законах в процессе журналистской работы, то можно заметить, что государство, прокуратура, следователь, а также сам подследственный нередко стремятся - и могут! - оказать давление на конкретного представителя прессы.

Угроза автору статьи штрафом, который, как свидетельствуют недавние прецеденты, может быть весьма крупным, лишает журналиста профессиональной смелости. Случаи самоцензурирования учащаются и некоторые расследования так и остаются ненаписанными. В то же время, понятной становится и степень ответственности медиакорпорации: редакционная работа состоит из множества этапов именно для того, что вводящая в заблуждение информация не попадала в газету или в эфир.

На данный момент следует признать, что правила ЕС о защите данных, вероятно, предусматривают повышение штрафов по всей Европе. Но кто знает, к чему могут привести ужесточения наказаний и регулярное разжигание вражды. Читатель ждет от прессы высококачественных материалов, именно поэтому редакции прилагают столько усилий. Как и в любой работе, в журналистике тоже случаются ошибки, но подчинять прессу диктату прокуратуры, судов или правительства в конечном итоге означает потерю свободы. Ценности, которые защищает свободная пресса, принципиально важны, а общество, умеющее обнажать свои болевые точки, остается здоровым.

Эстония оказалась не единственной страной, снизившейся в рейтинге свободы прессы. Индия опустилась на 11 пунктов, а Турция на 16, заняв 161-е и 165-е места соответственно. Агрессор Россия опустилась в рейтинге до 164-го места, потеряв 9 пунктов.

Снижаться нельзя, в противном случае нас ждет свободное падение.

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