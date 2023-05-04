КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Уровень свободы прессы в Эстонии снизился вдвое

Общество, умеющее обнажать свои болевые точки, остается здоровым.
Если вынести за рамки обсуждения вопрос о том, нужно ли что-то в уточнять в законах в процессе журналистской работы, то можно заметить, что государство, прокуратура, следователь, а также сам подследственный нередко стремятся - и могут! - оказать давление на конкретного представителя прессы.
Угроза автору статьи штрафом, который, как свидетельствуют недавние прецеденты, может быть весьма крупным, лишает журналиста профессиональной смелости. Случаи самоцензурирования учащаются и некоторые расследования так и остаются ненаписанными. В то же время, понятной становится и степень ответственности медиакорпорации: редакционная работа состоит из множества этапов именно для того, что вводящая в заблуждение информация не попадала в газету или в эфир.
На данный момент следует признать, что правила ЕС о защите данных, вероятно, предусматривают повышение штрафов по всей Европе. Но кто знает, к чему могут привести ужесточения наказаний и регулярное разжигание вражды. Читатель ждет от прессы высококачественных материалов, именно поэтому редакции прилагают столько усилий. Как и в любой работе, в журналистике тоже случаются ошибки, но подчинять прессу диктату прокуратуры, судов или правительства в конечном итоге означает потерю свободы. Ценности, которые защищает свободная пресса, принципиально важны, а общество, умеющее обнажать свои болевые точки, остается здоровым.
Эстония оказалась не единственной страной, снизившейся в рейтинге свободы прессы. Индия опустилась на 11 пунктов, а Турция на 16, заняв 161-е и 165-е места соответственно. Агрессор Россия опустилась в рейтинге до 164-го места, потеряв 9 пунктов.
Снижаться нельзя, в противном случае нас ждет свободное падение.