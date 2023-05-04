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НАТО подозревает Россию в минировании европейских подводных кабелей и газопроводов

Postimees
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Британский военный корабль сопровождает российскую подводную лодку.
Британский военный корабль сопровождает российскую подводную лодку. Фото: Pophot Jay Allen/mod Cc/ Swns

По словам заместителя генерального секретаря НАТО по вопросам разведки Дэвида Кэттлера, Россия картографирует жизненно важную инфраструктуру, которая находиться на морском дне. Альянс опасается, что Москва уже установила мины вблизи европейских кабелей связи и энергетической инфраструктуры.

Подозрения НАТО о закладке взрывных устройств на жизненно важных объектах подводной инфраструктуры основаны на данных, собранных компаниями, которые эксплуатируют нефтяные и газовые скважины, трубопроводы, линии электропередачи и телекоммуникационные кабели, сообщает The Times.

«У нас есть серьезные основания полагать, что кабели или трубопроводы минированы. У компаний есть своя строго засекреченная информация. У нас много подозрений, - сказал изданию один из чиновников НАТО. - Где-то в Москве сидят люди и думают, как бы им взорвать наши трубопроводы или перерезать наши кабели».

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