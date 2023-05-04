НАТО подозревает Россию в минировании европейских подводных кабелей и газопроводов

«У нас есть серьезные основания полагать, что кабели или трубопроводы минированы. У компаний есть своя строго засекреченная информация. У нас много подозрений, - сказал изданию один из чиновников НАТО. - Где-то в Москве сидят люди и думают, как бы им взорвать наши трубопроводы или перерезать наши кабели».