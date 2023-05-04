Санкции все? Российских и белорусских велосипедистов вернули на международные соревнования

С 1 июня они могут принимать участие в международных турнирах, но в нейтральном статусе и в качестве индивидуальных спортсменов.

Помимо этого, действует ряд других ограничений, ранее озвученных МОК: они не должны иметь отношения к вооруженным силам обеих стран, не поддерживать войну в Украине и не иметь спонсоров из этих стран, которые могутиметь отношение к развязанной Россией войне в Украине.