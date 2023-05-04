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Санкции все? Российских и белорусских велосипедистов вернули на международные соревнования

rus.postimees.ee
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Велогонка, иллюстративное фото.
Велогонка, иллюстративное фото. Фото: IMAGO/Frank Heinen/rscp-photo

Пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI) сообщила, что с 1 июня перестает действовать запрет на участие российских и белорусских велосипедистов в международных соревнованиях по велоспорту.

С 1 июня они могут принимать участие в международных турнирах, но в нейтральном статусе и в качестве индивидуальных спортсменов.

Помимо этого, действует ряд других ограничений, ранее озвученных МОК: они не должны иметь отношения к вооруженным силам обеих стран, не поддерживать войну в Украине и не иметь спонсоров из этих стран, которые могутиметь отношение к развязанной Россией войне в Украине.

Решение по каждому спортсмену будет приниматься UCI индивидуально.

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